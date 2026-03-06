Suspenden la Fiesta del Tomate 2026 por la desaparición de Kevin Hernández en Lamarque: cómo sigue la búsqueda

La desaparición de Kevin Alan Hernández es un misterio y ya movilizó a todas las autoridades de la provincia de Río Negro. Pasaron dos semanas desde que fue visto por última vez y la información sobre su paradero es escasa.

Debido a la situación, la Municipalidad de Lamarque lanzó un comunicado para informar que se tomó la decisión de suspender la celebración de la Fiesta Nacional del Tomate 2026 con el objetivo de solidarizarse con la familia de Hernández.

Suspenden la Fiesta del Tomate 2026: el comunicado

El comunicado se publicó el 5 de marzo por la noche y señala que la Comisión Organizadora en Lamarque resolvió suspender la edición 2026 del megaevento que se iba a celebrar los días 12, 13, 14 y 15 de marzo.

«Visto la situación de público conocimiento que atraviesa la familia de Kevin Hernández, y en señal de respeto y solidaridad, la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción resuelve: Suspender la edición 2026″, expresa el anuncio.

Tras esto remarcaron que consideran que en este momento, la prioridad es «acompañar a la familia en esta difícil situación y colaborar con las autoridades que llevan adelante la investigación y la búsqueda del joven desaparecido».

La Fiesta del Tomate 2026 estaba próxima a festejarse, entre los artistas invitados estaban confirmados Angela Leiva, La Delio Valdez, Ulises Bueno y Desakta2. Sin embargo por el reciente comunicado, el festival no se realizará y se desconoce si piensan reprogramar los shows por los que ya había entradas a la venta.

Cómo sigue el operativo de búsqueda por Kevin Hernández en Lamarque

Este 6 de marzo se retomó el operativo de rastrillaje en Lamarque. Según un reciente informe aportado por la Policía y el Ministerio de Seguridad provincial, las tareas se profundizaron en zonas rurales y sobre la costa del río Negro con apoyo de un buzo táctico y un dron.

Durante el jueves el equipo de búsqueda trabajó horas intensas recorriendo de «palmo a palmo» el tramo que une el balneario de la localidad de Lamarque con el de Pomona. A su vez, en otros puntos de la ciudad desplegaron su trabajo técnico las Brigadas de Investigaciones de Valle Medio y Villa Regina.

Rastrillaje en el río Negro

Sin embargo hacia el final de la noche el resultado fue el mismo que el de las jornadas previas, no encontraron rastros que pudieran indicar donde se encuentra el joven. El último rastro que se detectó fue el martes cuando un perro rastreador marcó una zona de canales.

Mientras la búsqueda se mantiene activa, en la ciudad de Lamarque, la familia está llevando un acampe frente al municipio con el fin de seguir visibilizando la situación y exigir información por Kevin.

La familia de Kevin reclama frente al municipio. Foto: gentileza

La familia asegura que hay personas que mantuvieron contacto por última vez con el joven y apuntan contra ellas como las posibles culpables de la misteriosa desaparición. En redes sociales solicitaron a toda la comunidad que compartan el pedido para que el nombre de Kevin no se pierda entre otras búsquedas.