Sorpresa en una playa de Chubut: encontraron un cráneo humano dentro de una bolsa

Personal de Policía Científica intervino en la playa tras el aviso de guardavidas. Foto ilustrativa.

Un cráneo humano fue encontrado dentro de una bolsa en la zona de Escollera Grande, en la ciudad de Rawson, Chubut. El hallazgo ocurrió cuando personas que caminaban por la playa advirtieron un bulto abandonado en el sector costero y decidieron revisar qué había en su interior.

Según informó el medio ADNSUR, los transeúntes detectaron una “bolsa semi rota” en la arena. Al acercarse observaron que contenía restos óseos y avisaron de inmediato a los guardavidas que trabajaban en la zona de Playa Unión.

Conmoción en Rawson por el hallazgo de un cráneo humano en la playa

Los guardavidas dieron aviso a efectivos policiales, que convocaron a personal de la división de Policía Científica. Los especialistas llegaron al sector costero para realizar las primeras pericias y preservar el elemento encontrado.

El hallazgo ocurrió en la zona de Escollera Grande, en Rawson. Foto: Gobierno de Chubut.

Los investigadores constataron que el cráneo tenía tres piezas dentarias visibles. En el área no se encontraron otros objetos que permitan establecer de forma preliminar si los restos corresponden a un hecho reciente o a material de mayor antigüedad.

Luego de las tareas iniciales, el material fue secuestrado y trasladado para su análisis científico para determinar sus características biológicas y estimar la data aproximada de los restos.

Pericias científicas en Chubut buscan determinar origen y antigüedad del cráneo

Las pruebas se realizarán en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), donde especialistas efectuarán estudios para establecer cuánto tiempo pudo permanecer el cráneo en el lugar y si existen indicios que permitan identificar su procedencia.

Mientras se esperan los resultados de los análisis forenses, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación vinculadas al hallazgo ocurrido en la costa de Rawson.