La Policía de Río Negro busca a Cielo Antonella Zuñiga Hernández, de 14 años, que se ausentó de la sala de pediatría del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde permanecía internada.

La denuncia fue radicada por su madre y los médicos que ratificaron que la adolescente se retiró del centro de salud este lunes a la tarde. Está siendo tratada por consumo problemático y ya se había retirado de la institución con anterioridad. En una ocasión, fue encontrada en El Bolsón.

La joven mide 1.63, es de contextura delgada, tez blanca y cabello teñido de rubio. Al momento de retirarse vestía una calza negra, una campera y zapatillas negras.

Desde la Policía, pidieron que cualquier novedad se informe a la unidad policial más próxima o al 911.