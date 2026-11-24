La alimentación saludable y la cocina casera forman parte del estilo de vida de Juliana Awada. La ex primera dama suele compartir en sus redes sociales recetas elaboradas con ingredientes naturales, frutas de estación y productos de su propia huerta.

Según una publicación difundida este lunes por Perfil y replicada por medios regionales, una de las preparaciones que volvió a despertar interés entre sus seguidores son los panqueques de avena y banana, incluidos en su libro Raíces, publicado en 2022.

Se trata de una alternativa sencilla para el desayuno o la merienda, que no requiere azúcar agregada ni harina de trigo y puede acompañarse con diferentes frutas frescas.

Cómo preparar los panqueques de avena de Juliana Awada

La receta se destaca por su facilidad de preparación y porque utiliza ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier cocina.

Ingredientes

1 huevo.

1 cucharada sopera de avena instantánea.

1 banana madura.

Canela a gusto.

Para la cocción, Awada utiliza una pequeña cantidad de aceite de coco.

Preparación, paso a paso

Pisar la banana con un tenedor hasta obtener un puré. Incorporar el huevo y mezclar. Agregar la avena y la canela. Integrar los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea. Dejar reposar unos minutos. Calentar una sartén con un poco de aceite de coco. Cocinar la preparación de ambos lados hasta que esté dorada.

Para servirlos, Juliana propone incorporar arándanos, moras, kiwi, mantequilla de maní o un toque de miel.

Cuáles son los beneficios de los panqueques de avena y banana

La combinación de avena, huevo y banana permite obtener una preparación que aporta proteínas, hidratos de carbono y fibra.

La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que contribuye a la saciedad y al mantenimiento de niveles saludables de colesterol.

Por su parte, la banana aporta potasio y dulzor natural, mientras que el huevo incorpora proteínas de buena calidad.

La canela completa la preparación con su aroma característico, sin necesidad de añadir azúcar.

Qué otros alimentos elige Juliana Awada para desayunar

A lo largo de los años, la empresaria compartió diferentes alternativas para comenzar la mañana.

Entre sus desayunos preferidos, según publicaciones de La Nación, Para Ti y Vía País, se destacan:

Tostadas con palta.

Yogur con frutillas, frambuesas y coco.

Pudín de chía con frutos rojos.

Granola casera con semillas.

Frutas frescas de estación.

Café e infusiones.

Raíces: el libro donde Juliana Awada comparte sus recetas favoritas

Publicado en 2022, Raíces reúne experiencias personales, recetas familiares y aprendizajes relacionados con la huerta y el contacto con la naturaleza.

La propuesta refleja su interés por recuperar los sabores de la infancia, aprovechar los ingredientes de estación y disfrutar del proceso de cocinar en casa.

Sus panqueques de avena y banana son un ejemplo de esa filosofía: una receta práctica, con pocos ingredientes y fácil de incorporar a la alimentación cotidiana.