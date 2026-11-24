Servicio a la comunidad | CALF programó un nuevo corte de luz para miércoles 24 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de reparación. Conocé el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este miércoles 24 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este miércoles 24 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
|Horario
|Sector / Zona afectada
|Motivo / Observaciones
|08:30 a 11:30 h
|Antena ARSAT; Radio CALF.
|Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio.
|07:30 a 13:00 h
|B° Salud Pública; B° Alta Barda (desde Los Pensamientos hasta Los Alelíes entre Las Camelias y Las Madreselvas).
|Corte autorizado por órgano de control municipal. Incorporación de equipamiento de protección y maniobra para mejorar el control y la confiabilidad de la red de distribución eléctrica.
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