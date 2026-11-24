En la ciudad de Allen se registró un choque que dejó como resultado un herido grave. El impacto fue protagonizado por un auto y una moto, el conductor de esta última recibió una lesión por la que tuvo que ser derivado bajo código rojo al hospital de Roca.

Grave choque entre una moto y un auto: lo que se sabe del herido en Roca

El siniestro se registró el lunes, minutos antes de las 22, en la intersección de las calles Tomás Orell y Juan B. Justo en Allen. Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad, el choque fue entre un Ford Fiesta y una moto Motomel Skua 150 en la que circulaba un hombre.

El motociclista no llevaba casco y tras el impacto, golpeó su cabeza contra el suelo. A raíz de esta situación, se solicitó ayuda inmediata de una ambulancia que se encargó de asistir al herido y a la conductora del auto.

Una hora más tarde se confirmó que el joven de 16 años tuvo que ser derivado bajo código rojo a Roca. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que actualmente permanece internado en terapia intensiva y en estado crítico.

Por otra parte, se detalló que efectivos de la Comisaría 6° realizaron las pericias en el lugar y secuestraron preventivamente ambos rodados, a la espera del certificado médico que determine la gravedad de las lesiones.