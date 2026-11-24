Luego de que fracasara la última reunión paritaria entre ATEN y el Gobierno de Neuquén, el gremio que concentra a los y las docentes de la provincia convocó a un paro de 48 horas para esta última semana de noviembre.

La medida iniciará este miércoles 25 de noviembre y, según el cronograma, se prevén varias actividades, entre ellas una una permanencia en Casa de Gobierno.

Paro de ATEN: las actividades de este miércoles 25

El paro provincial inicia este miércoles 25 con la permanencia den Casa de Gobierno. La actividad está programada para la 08:00 y se extenderá hasta las 15:00.

En la convocatoria, ATEN reiteró: «El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el inicio del Ciclo lectivo 2027». Tras esto recordó que el paro exige una «urgente convocatoria a mesa de negociación por un salario que reconozca la tarea docente».

Por su parte, la seccional de ATEN capital agregó que el mismo miércoles a las 10:00 se realizará una charla abierta que tendrá cómo tema central el debate sobre cómo enfrentar «la impugnación a la asamblea de capital para derrotar al gobierno y conquistar aumento salarial».

Más tarde, a las 18:00, se realizará una marcha que se enmarcará en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La concentración será en el monumento a San Martín.

Paro de ATEN: las actividades de este jueves 26

El jueves 26 continuará la jornada de paro. Desde el gremio provincial indicaron que se repetirá la permanencia en Casa de Gobierno que iniciará a las 08:00 y se extenderá hasta las 15:00.

En tanto, ATEN capital organizó otra charla debate que ahondará sobre la temática: «¿Qué pasó en 2007? En el marco del repudio y rechazo a la candidatura de Sobisch en alianza con Quintriqueo». La actividad iniciará a las 10:00.