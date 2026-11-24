La participación de Río Negro en Argentina Alimenta dejó un balance positivo para las 19 empresas que integraron la delegación provincial y abrió nuevas oportunidades para ampliar sus mercados internacionales. Además de las rondas de negocios que habían sido organizadas previamente, durante las tres jornadas de la feria surgieron encuentros espontáneos con compradores e importadores que se acercaron al stand institucional para conocer la oferta productiva rionegrina.

En diálogo con RIO NEGRO, Carolina Melchiori, subsecretaria de Comercio Exterior de Río Negro, destacó el movimiento comercial que se generó durante el evento realizado en La Rural y aseguró que el espacio provincial terminó funcionando como un punto de encuentro para concretar nuevas oportunidades. Según las estadísticas relevadas por la organización, en el conjunto de Argentina Alimenta se realizaron entre 2.300 y 2.500 rondas de negocios agendadas, aunque a esa cifra se sumaron numerosos contactos informales.

Carolina Melchiori estuvo presente en el espacio de productos rionegrinos.

El stand provincial también contaba con un espacio privado preparado para que empresarios e importadores pudieran sentarse a negociar. La demanda terminó superando las expectativas iniciales. «Fue una decisión muy acertada porque estuvo en funcionamiento todo el tiempo», señaló Melchiori.

Un aspecto a tener en cuenta es que los compradores llegaban con pedidos específicos: productos con certificación kosher, registros habilitantes para ingresar a Estados Unidos o determinadas condiciones para comercializar en otros mercados.

La funcionaria consideró que estos intercambios también permitieron conocer las condiciones que deben cumplir los alimentos para ingresar a otros países. Entre las cuestiones identificadas mencionó posibles modificaciones en los envases, los colores de los packaging y las adecuaciones necesarias para responder a las costumbres de cada mercado.

La subsecretaria también enfatizó en la cooperación que se generó entre las propias empresas durante el encuentro. Según explicó, los productores colaboraron entre sí para acercar compradores a otras firmas que podían ofrecer los productos buscados: «No se vio a ninguna empresa como competencia, sino como un colaborador», afirmó.

Destacó que el acompañamiento de la provincia no se limitó a facilitar el espacio. Durante las tres jornadas, los equipos técnicos y funcionarios estuvieron junto a los empresarios para generar contactos, resolver consultas y vincularlos con organismos como Cancillería y PromArgentina, además de asistirlos con cuestiones vinculadas a certificaciones y requisitos de exportación.

La sala de reuniones junto a los productos exhibidos.

El espacio de degustaciones también permitió ampliar las posibilidades de contacto. Una sommelier estuvo presente durante todo el evento para ofrecer muestras de los productos provinciales y generar un ambiente más distendido entre compradores y vendedores.

La importancia de los productos con valor agregado

La diversificación de la matriz productiva es uno de los objetivos que busca fortalecer Río Negro para ampliar su presencia en los mercados internacionales. En ese camino, la provincia «apunta a impulsar productos con mayor valor agregado» y características diferenciales, especialmente aquellos que, por su escala de producción, necesitan encontrar nuevos espacios comerciales.

La funcionaria también destacó que durante Argentina Alimenta hubo «compradores interesados en alimentos de menor escala exportable, pero con una mayor de calidad», señaló. En ese segmento se encuentran elaboraciones regionales como los chips de manzana, los jugos, las sidras y otros alimentos que buscan diferenciarse en el exterior.

El impacto del Argentina Alimenta en las exportaciones

Pese al balance favorable, Melchiori aclaró que las oportunidades generadas durante la feria todavía deben atravesar distintas etapas antes de convertirse en operaciones comerciales concretas. Ahora comienza un proceso de seguimiento que incluye el análisis de los contactos, la gestión de certificaciones, la negociación de precios y la definición de cuestiones logísticas.

En ese sentido, anticipó que «el impacto de Argentina Alimenta no necesariamente se verá reflejado en el cierre de las exportaciones de 2026«. La expectativa está puesta en el próximo período, especialmente durante el primer semestre de 2027.

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo presente en la apertura de la feria internacional.

Según la funcionaria, el objetivo final es que la participación en este tipo de encuentros no se limite a conseguir operaciones aisladas, sino que permita consolidar una estructura comercial capaz de sostenerse en el tiempo. «Estamos comprometidos a que esas exportaciones definitivamente se hagan y no que se hagan una sola vez, sino que se genere una capacidad exportadora genuina», concluyó.

El trabajo a realizar para 2027

Luego de participar de la feria internacional, «la intención es identificar qué mercados ofrecen mejores posibilidades para cada empresa y acompañar su participación a partir de estudios comerciales previos», comentó Melchiori. Durante los primeros meses del próximo año, la Agencia de Desarrollo Económico también prevé intensificar las visitas a empresas para detectar dificultades y definir posibles líneas de asistencia.

Por otra parte, la funcionaria señaló que la provincia buscará participar en las discusiones sobre acuerdos comerciales internacionales para que contemplen las características de su producción. En particular, mencionó «la necesidad de revisar las condiciones arancelarias que pueden afectar la competitividad de los alimentos y bebidas rionegrinos».