Vientos fuertes y tormentas, las alertas activas en la Patagonia y el Litoral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la última semana de noviembre estará marcada por alertas en distintas provincias del país. Para este martes 24, el organismo prevé un fuerte temporal que combinará tormentas, posible caída de granizo e intensas ráfagas de viento.

Los avisos alcanzarán tanto a la Patagonia como al Litoral, una región que ya siente los efectos de El Niño desde el inicio de la primavera.

Las provincias en alerta por tormenta

Por tormentas hay activas alertas de nivel amarillo y naranja. Este fenómeno impactará en el norte y el Litoral de Argentina.

Según el informe, las provincias en alerta amarilla son: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, noroeste de Chaco, este de Formosa y suroeste de Corrientes. En este caso, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

En tanto, las regiones en nivel naranja son: Misiones, oeste de Formosa, Chaco y gran parte de Corrientes. Las condiciones que se prevén son las mismas que las ya mencionadas, con la diferencia de que en este caso se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h y valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

La Patagonia bajo alerta por viento y lluvia: qué pasa en Neuquén y Río Negro

La Patagonia estará bajo alerta este martes principalmente por viento, aunque también una provincia recibirá intensas lluvias.

Según el pronóstico, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y gran parte de Río Negro recibirán vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 -70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Neuquén es la única provincia patagónica que quedó afuera de la advertencia.

El organismo nacional detalló que en Río Negro se espera que el temporal se sienta con más fuerza en la franja horaria de la mañana, sin embargo el viento seguirá sintiendo hasta la noche con velocidades más leves. Las zonas afectadas son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

Nueve de Julio

Oeste de El Cuy

Veinticinco de Mayo

Conesa

Meseta de Adolfo Alsina

Meseta de San Antonio

Valcheta

Por otra parte, la alerta de lluvia impactará en el suroeste de Santa Cruz. En este caso se informó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.