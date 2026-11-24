El avance de las tareas de campo en la cordillera malargüina depende de la articulación entre el financiamiento técnico de las grandes mineras y la agilidad en los permisos de acceso para aprovechar el verano austral. Foto gentileza.

La gigante minera BHP confirmó su desembarco en Mendoza durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, configurando un mapa de negocios que cubre desde la búsqueda inicial hasta proyectos listos para perforar. A diferencia de su rol en San Juan, donde participa de un distrito ya maduro que debate su construcción, en territorio mendocino la firma asumió el papel de motor exploratorio en una región con vasto potencial aún por comprobar.

El despliegue de la multinacional en el sur de la provincia se apoya sobre cuatro pilares simultáneos. Por un lado, firmó con la estatal Impulsa Mendoza Sostenible el contrato de exploración con opción de compra por el proyecto El Seguro, en Malargüe, y sumó cateos propios en San Rafael —departamento donde también desembarcó Teck—, asegurándose presencia en los dos polos geológicos más prometedores de la zona. A esto se suma su alianza vigente desde agosto con la junior Kobrea Exploration y el lanzamiento local de Xplor, su aceleradora global de proyectos tempranos.

Esta arquitectura responde a una particularidad del escenario mendocino. A través de Malargüe Distrito Minero Occidental, el Gobierno provincial logró destrabar un histórico cuello de botella al aprobar en bloque las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 65 iniciativas. Sin embargo, la gran mayoría de estos activos pertenecen a propietarios locales que carecen de espalda financiera y experiencia técnica para realizar mapeos, geoquímica o geofísica, quedando estancados antes de poder definir blancos de perforación.

Para destrabar esa instancia intermedia, BHP presentó Xplor como una herramienta a medida. El programa otorga un financiamiento no dilutivo de 500.000 dólares por proyecto, junto con nueve meses de mentoría y asistencia técnica, sin exigir participación societaria a cambio.

Aunque ese monto no alcanza para costear sondajes en alta montaña —para lo cual BHP destinó 4 millones de dólares en su alianza con Kobrea—, sí permite financiar los estudios de superficie necesarios para validar un blanco geológico. Dada la alta competencia global del programa, su principal impacto en Mendoza radica en elevar el estándar técnico de los actores locales y ofrecerle a la compañía una radiografía temprana de toda la cartera provincial.

Consciente de que en la cordillera malargüina la ventana climática para trabajar se limita al verano austral, la minera introdujo una modificación clave en su cronograma global. La convocatoria de Xplor se adelantará de agosto a marzo de 2027, permitiendo que los proyectos seleccionados se conozcan en julio. De este modo, los equipos contarán con cinco meses previos a la temporada estival para gestionar contrataciones, logística y autorizaciones de paso, evitando que el invierno o la burocracia frustren la campaña.

La importancia de sincronizar los tiempos quedó demostrada en el terreno por Kobrea Exploration. Tras perforar más de 2.300 metros en El Perdido a principios de 2026 y confirmar un sistema de cobre, oro y molibdeno, la firma demostró que es viable ejecutar sondajes en una sola temporada si la logística está resuelta. Hoy, con el respaldo financiero de BHP, concentra sus esfuerzos en El Destino, donde la posibilidad de perforar este verano está supeditada a la aprobación final del permiso para construir el camino de acceso.

En paralelo, BHP avanza con su apuesta directa a través de su filial local en El Seguro, un área de casi 15.000 hectáreas ubicada al noroeste de Las Loicas que cuenta con décadas de información histórica pero nunca fue perforada. El acuerdo contempla una inversión mínima de 3 millones de dólares en los primeros dos años —destinados a geofísica y primeras pruebas— y un tope de hasta 15 millones en un plazo de cinco años para ejercer la opción de compra total, dejando a Impulsa una regalía del 1%.