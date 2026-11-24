Ocho años después de la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez, España ha pasado del cataclismo del covid-19 y de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania a un rebote económico, envidiado por sus vecinos europeos. Este crecimiento ha estado acompañado, sin embargo, de una fuerte inflación, que ha mermado el poder adquisitivo, en un país donde la desigualdad en los ingresos sigue siendo superior a la media de la Unión Europea. Estos indicaron marcan la previa de las elecciones.

Además viene de protestas desatadas por las dificultades en acceder a las viviendas y de casos de corrupción que salpican al oficialismo.

Principales indicadores económicos de España antes de las elecciones



Estos son los principales indicadores a conocer antes de las elecciones generales del domingo:

Un crecimiento envidiado en Europa

El gobierno prevé que el crecimiento español alcance el 2,6% del producto interior bruto este año, igual que en 2025, muy por encima de la media de la zona euro.

La economía española se desplomó un 10,9% en 2020, en plena pandemia del covid.

Desde entonces, España ha recibido cerca de 80.000 millones de euros en subvenciones en el marco del amplio plan de recuperación europeo lanzado en 2021, un apoyo que ha contribuido en gran medida al vigor de la recuperación económica, junto con el dinamismo del turismo y de la demanda interna.

A precios corrientes, el PIB ha pasado de 1,2 billones de euros en 2018 a 1,6 billones en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Deuda pública al 100 %, desempleo a la baja

El buen desempeño ha permitido a España -que no ha aprobado nuevos presupuestos desde 2023 por falta de mayoría en el Parlamento- reducir su deuda pública al 100,3 % del PIB, un nivel cercano al de 2018 (97,1%), según el Banco de España.

Este ratio había alcanzado un máximo del 124,2% del PIB en marzo de 2021.

También ha disminuido el desempleo, de alrededor del 15% en 2018 al 10,18% en el tercer trimestre de 2026, casi recuperando el nivel anterior a la crisis financiera de 2008, según el INE.

No obstante, sigue siendo el segundo más elevado entre los países de la OCDE.

El desempleo juvenil (16-24 años) preocupa: se ubica en 23,33%, frente al 33% en 2018.

Salarios al alza, los precios también

Desde 2018, el salario mínimo ha registrado un aumento sin precedentes, al pasar de 860 a 1.425 euros brutos mensuales (unos 1.560 dólares), calculados en 12 pagas (en España es habitual cobrar en 14).

El salario promedio alcanza ya los 2.460 euros (2.690 dólares), frente a los 2.000 euros de hace ocho años.

Pero buena parte de los beneficios se ha visto absorbida por la inflación: bajo Pedro Sánchez, los precios de consumo han aumentado un 30%.

La inflación superó el 10% en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, antes de moderarse.

Sin embargo, volvió a repuntar hasta el 4,9% en octubre como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. En 2018 rondaba el 2%.

50 millones de habitantes

La población de España roza los 50 millones de personas, de las cuales 7,5 millones son extranjeras, según cifras del INE a 1 de octubre. Eran 46,7 millones en julio de 2018, con 4,7 millones de extranjeros.

En ese intervalo, el país registró un saldo migratorio positivo de más de tres millones de personas.

El Gobierno de Sánchez llevó a cabo un plan de regularización masiva de extranjeros en situación irregular, criticado por la oposición.

Cerca de 1,2 millones de solicitudes fueron presentadas por personas sin papeles, dos tercios de ellas procedentes de América Latina, según las cifras oficiales.

Segundo destino turístico mundial

En 2025, España recibió la cifra récord de 96,8 millones de turistas extranjeros, consolidando su posición como segundo destino turístico mundial, por detrás de Francia.

Esta cifra representa un aumento del 17% con respecto a los 82,2 millones de visitantes en 2018.

Sin embargo, el turismo de masas ha alimentado un creciente descontento, como en Barcelona, Málaga, en las islas Baleares o en el archipiélago de Canarias.

Allí, los habitantes denuncian la congestión de las infraestructuras, la desaparición del comercio tradicional, sustituido por tiendas para turistas, pero sobre todo la desorbitada subida de los alquileres.