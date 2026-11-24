El intendente Mariano Gaido anunció la realización de la 2ª edición de Capital Navideña en Neuquén, con la instalación de tres grandes pinos y Parques Navideños temáticos distribuidos en el centro, el este y el oeste de la capital. Las cuadrillas municipales ya iniciaron la colocación y prueba de luces y ornamentación con vistas al encendido oficial, previsto alrededor del 8 de diciembre.

Para descentralizar las celebraciones, los pinos se ubicarán en el Monumento a San Martín (sobre la Avenida Argentina), en el Parque Jaime de Nevares y en el Parque del Oeste, cada uno con su propia temática. Durante las fiestas y la temporada estival habrá propuestas gratuitas como juegos, espectáculos culturales, carreras navideñas y la presencia de Papá Noel.

«Tenemos Navidad en toda la ciudad, para que sea una Navidad que tanto el este como el oeste, como en el centro de la ciudad, lo puedas disfrutar», afirmó Gaido al recorrer los trabajos, donde destacó que las cuadrillas trabajan las 24 horas.

Además, subrayó: «Neuquén Capital se ha transformado en una ciudad turística», y convocó a las familias: «Tenés que pasar la mejor Navidad en familia, con tus chicos, con tus hijos y principalmente con los niños acá en Neuquén Capital».

Concurso de dibujos infantiles y sorteo el 20 de diciembre

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, invitó a vecinos, barrios y comerciantes a sumarse decorando frentes, cuadras, casas y vidrieras para acompañar el lanzamiento oficial de esta segunda edición.

Dentro de la programación, los chicos y chicas de 3 a 12 años pueden participar de un concurso de dibujos navideños depositando sus trabajos en urnas ubicadas en comisiones vecinales, el municipio, delegaciones municipales, la ETON, entidades bancarias y el correo.

Para validar la inscripción, cada dibujo debe consignar el nombre del niño o niña, su barrio y el nombre y teléfono de un adulto responsable. El sorteo será el domingo 20 de diciembre junto al pino navideño de la ciudad, con bicicletas y otros regalos como premios.

Los comercios locales pueden anotarse hasta diciembre en el certamen Vidrieras Mágicas, habilitado desde el 17 de noviembre, enviando datos y fotos de su vidriera decorada a concursovidrierasmagicas@muninqn.gov.ar.

Los puntos centrales del concurso incluyen: