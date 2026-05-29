Qué se sabe de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscan en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento clave: la conversación de WhatsApp que mantuvo la madre de la adolescente con el principal sospechoso, Claudio Barrelier, durante la madrugada en la que se perdió el rastro de la joven de 14 años.

Desaparición de Agostina Vega: la angustiante conversación de la mamá de Agostina con el acusado

Los mensajes, incorporados al expediente judicial, reflejaron la desesperación de Melisa Heredia al advertir que su hija no regresaba a su casa y no respondía las llamadas telefónicas. En ese intercambio, la mujer le preguntó directamente al acusado si sabía algo sobre el paradero de Agostina.

“¿Qué te pidió la Agos a vos hoy?”, escribió Melisa en uno de los primeros mensajes. Luego agregó: “Que me pidió tu número”.

Según trascendió de la causa, Barrelier respondió que la adolescente le había pedido ayuda para trasladarse. “Si la podía llevar a la casa de un amigo”, contestó el detenido. Después aseguró: “Y le dije que no tenía movilidad”.

La madre insistió para intentar obtener más detalles y continuó con nuevas preguntas: “¿Qué amigo?” y “¿De dónde?”. Sin embargo, el sospechoso respondió que Agostina no le había dado precisiones. “No me dijo”, afirmó.

A medida que avanzó la conversación, los mensajes de Melisa dejaron en evidencia la creciente preocupación por la ausencia de la adolescente. “Hace como tres horas se fue y no aparece”, escribió. Más tarde agregó: “No sé qué hacer si llamar a la policía”.

En otros mensajes, la mujer explicó que ya había intentado rastrear a su hija entre sus conocidos. “Y le pregunté a las amigas y no está con ellas”, señaló. También indicó que el teléfono de Agostina permanecía apagado. “La llamo y tiene el cel apagado”, expresó.

La conversación se conoció mientras la fiscalía profundiza las medidas de investigación y mantiene operativos en distintos sectores de Córdoba. El fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario y confirmó allanamientos y peritajes vinculados a la causa.

En paralelo, familiares, amigos y allegados de Agostina convocaron este viernes a una nueva marcha para exigir la aparición con vida de la adolescente, desaparecida desde hace seis días.