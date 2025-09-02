Desaparición de Cristian Procoppo en Viedma: un dato sobre su paradero creó confusión, pero afirman que es falso

La desaparición de Cristian Procoppo en Viedma mantiene a la comunidad expectante. Si bien el rastrilleo de las autoridades se centran el río Negro, lugar donde fue captado por una cámara de seguridad, en las últimas horas se difundió un dato sobre su paradero que generó gran confusión y despertó esperanzas entre los vecinos, sin embargo la Policía afirmó que es «información errónea».

La información difundida y viralizada en redes sociales asegura que una persona habría visto a Cristian Procoppo el día de su desaparición haciendo «dedo». La información fue enviada en un supuesto audio y la persona afirma haberlo llevado hasta Río Colorado.

Este dato despertó esperanzas entre los conocidos del hombre, sin embargo las autoridades aseguran que es falso. Fuentes policiales en diálogo con Diario RÍO NEGRO hablaron al respecto y tras resaltar que es «información errónea», explicaron que «se mezcló la información de hace días y de personas diferentes que se encuentran desaparecidas».

Luego informó que actualmente por Cristian Procoppo está trabajando la Prefectura y personal realizando rastrillaje por la zona costera del río en Viedma. Además, al igual que días anteriores, se está trabajando con dron para tener un panorama más amplio del terreno.

Una salida de un boliche de Viedma y un rastro captado en cámaras de seguridad

La familia de Procoppo denunció su desaparición luego de que saliera de un boliche el fin de semana y no regresara.

Desde entonces, se montó un operativo de búsqueda que incluyó testimonios y peritajes de cámaras. El miércoles surgió un dato clave que redireccionó el operativo: nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro. Una cámara lo captó atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río.

Este material audiovisual confirmó que el último rastro de Procoppo lo ubica junto al río, lo que llevó a ampliar la zona de búsqueda en el curso de agua.

Cómo ayudar en la búsqueda y los datos para reconocerlo

Cristian Procoppo mide 1,90 metros, es de contextura delgada, tez blanca, pelo rubio corto y rizado, y ojos celestes. Vestía jean azul oscuro, zapatillas negras y chomba blanca con una franja gris.

No tiene tatuajes ni cicatrices visibles, ni utiliza aros. Desde la Policía pidieron a la comunidad que, ante cualquier dato, se comuniquen con la comisaría más cercana o a los números de emergencia.

La búsqueda sigue activa y por ahora el misterio sobre su paradero continúa abierto en Viedma.