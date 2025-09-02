Dos heridos en un choque sobre la Ruta 40 en San Martín de los Andes

En un accidente sobre la Ruta 40, en San Martín de los Andes, dos personas fueron hospitalizadas. Ocurrió ayer a la altura de La Vega Maipú. Chocaron un auto y una moto.

Desde el cuartel de bomberos informaron a Diario RÍO NEGRO que ocurrió minutos después de las 23.

Según las primeras pruebas recolectadas, el auto estaba ingresando a la ruta y la moto impactó contra el lateral del vehículo.

«Las dos personas que iban en la moto resultaron con politraumatismos», indicaron desde el cuartel.

Intervino personal policial, bomberos y de salud.

Vuelco de un camión sobre Ruta 40

Un camión de origen chileno volcó en la circunvalación de Bariloche, sobre la Ruta 40, a causa de intensas ráfagas de viento que azotaron la región días atrás.

El accidente ocurrió frente al Pitba. El vehículo se desplazaba en sentido Oeste–Este, desde la zona de Esandi hacia el aeropuerto.

El conductor solo resultó con golpes leves.