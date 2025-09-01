Segunda semana sin rastros de Cristian Procoppo en Viedma: continúan los rastrillajes en la costa y con dron sobre el río Negro

Luego de una semana sin rastros de Cristian Procoppo en Viedma, la Policía de Río Negro inició la segunda semana de búsqueda con rastrillajes en la costa y con dron sobre el río, lugar donde fue capturado por una cámara de seguridad el día de su desaparición. El hombre de 45 años desapareció el domingo 24 de agosto, tras salir de un boliche.

Ya se cumple la segunda semana de la intensa búsqueda de Cristian Procoppo en Viedma. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de la familia, hasta ahora no hay rastros de su paradero. Cabe destacar que la investigación dio un giro clave cuando las cámaras de seguridad mostraron a Procoppo caminando en dirección al río Negro.

El comisario Gustavo Rodríguez informó a Diario RÍO NEGRO que las operaciones de rastrillaje están en marcha y se concentran principalmente en el río y sus alrededores, basándose en la información obtenida la semana pasada.

La Prefectura Naval y otras brigadas de rescate están rastrillando el río Negro con lanchas y equipamiento especializado. También se utilizan drones para tener una visión aérea de la zona y buscar cualquier indicio en la superficie.

Personal de la Policía de Río Negro continúa peinando las orillas del río y la zona costera, revisando minuciosamente cada sector en busca de alguna pista.

Una salida de un boliche de Viedma y un rastro captado en cámaras de seguridad

La familia de Procoppo denunció su desaparición luego de que saliera de un boliche el fin de semana y no regresara.

Desde entonces, se montó un operativo de búsqueda que incluyó testimonios y peritajes de cámaras. El miércoles surgió un dato clave que redireccionó el operativo: nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro. Una cámara lo captó atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río.

Este material audiovisual confirmó que el último rastro de Procoppo lo ubica junto al río, lo que llevó a ampliar la zona de búsqueda en el curso de agua.

Cómo ayudar en la búsqueda y los datos para reconocerlo

Cristian Procoppo mide 1,90 metros, es de contextura delgada, tez blanca, pelo rubio corto y rizado, y ojos celestes. Vestía jean azul oscuro, zapatillas negras y chomba blanca con una franja gris.

No tiene tatuajes ni cicatrices visibles, ni utiliza aros. Desde la Policía pidieron a la comunidad que, ante cualquier dato, se comuniquen con la comisaría más cercana o a los números de emergencia.

La búsqueda sigue activa y por ahora el misterio sobre su paradero continúa abierto en Viedma.