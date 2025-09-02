Cipolletti en vilo por la desaparición de una mujer de 63 años: la Policía rastrilla la ciudad en busca de pistas

En la ciudad de Cipolletti, se ha desatado una intensa búsqueda para dar con el paradero de Norma Beatriz Gatica, una mujer de 63 años que se encuentra desaparecida desde el viernes 29 de agosto. La situación mantiene en vilo a la comunidad, ya que Gatica salió de su casa sin su celular y sin documentación.

La denuncia fue realizada en la comisaría 32 el viernes pasado y de forma inmediata se activó un amplio operativo de búsqueda que incluye a personal policial y la división de canes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que las autoridades están rastrillando diferentes puntos de la ciudad, analizando cámaras de seguridad y recabando información de testigos para seguir el rastro de la mujer.

Detallaron que ya se les tomó la denuncia a familiares para reconstruir el hecho y el sábado se hizo una requisa en la casa para recolectar rastros. Durante el fin de semana trabajaron con perros entrenados y se recabaron cámaras, luego de entrevistar a amigas para ver si aportaban información útil.

También se requirió información a hospitales, terminales y se buscó en ciudades cercana, sin embargo a cinco días de su desaparición, no logran ubicarla. Tanto las autoridades como la familia, solicitaron ayuda a la comunidad para hallarla cuanto antes.

Piden colaboración para encontrar a una vecina de Cipolletti

La Policía describió a Gatica como una mujer de tez trigueña, de aproximadamente 1.60 metros de altura, de contextura física delgada, con cabello castaño largo hasta los hombros y ojos marrones claros.

Norma Beatriz Gatica

Es importante señalar que al momento de su desaparición, Gatica no llevaba consigo ni su celular ni documentación personal. Por su parte el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que ya pusieron en marcha diversas medidas para hallar a Gatica.

Las autoridades de la Comisaría 32° de Cipolletti pidieron la colaboración de la comunidad. La policía solicita que cualquier persona con información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.