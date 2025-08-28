Misterio por la desaparición de un hombre en Viedma: su último rastro fue captado en video y ahora lo buscan en el río Negro

Cristian Leonardo Procoppo de 45 años desapareció en Viedma el fin de semana. Su familia realizó la denuncia cuando transcurridas las horas, el hombre no mostró señales de vida. Contaron que habían salido juntos a un boliche, pero salió repentinamente del local y no lo volvieron a ver. Desde entonces la Policía montó un operativo para ubicarlo, sin embargo el miércoles surgió un dato clave y ahora el hombre es buscado en el río Negro.

Desde el momento en que se recibió la denuncia, las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda intensiva. Las primeras acciones se centraron en la toma de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el posible recorrido de Cristian Procoppo.

Unas imágenes aportaron un dato clave para el rastrillaje: el hombre, intensamente buscado en Viedma, fue visto por última vez cerca del río Negro.

El Ministerio Público Fiscal informó a Diario RÍO NEGRO que el miércoles por la tarde, la Brigada de Investigaciones continuó con la reconstrucción del recorrido del hombre y allí pudieron determinar que «en todo momento se lo ve solo y a la altura de la calle Villarino». Luego de verlo caminando solo, una imagen lo captó «atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río».

Debido a estas nuevas pruebas, se solicitó a la Prefectura Naval Argentina, que ya participaba en el operativo de rastrillaje, que intensificara la búsqueda en el curso del río.

La Fiscalía precisó que las imágenes fueron grabadas el mismo día de la desaparición. Aún no se sabe si cayó accidentalmente o tomó la decisión de arrojarse, pero la búsqueda ya se desarrolla por agua.

Hombre desaparecido en Viedma: los datos para brindar datos y ayudar a la búsqueda

Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, de tez blanca, con pelo corto rubio rizado y ojos celestes.

No posee tatuajes ni cicatrices visibles, y no utiliza aros. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.

Desde la policía aconsejan a la comunidad que, ante cualquier información sobre su ubicación, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o a través de los números de emergencia habilitados.