En la previa de Nochebuena y Navidad, cielo nublado, calor y mucho viento: ¿a qué hora llegan las ráfagas más fuerte al Alto Valle?

En la previa de Nochebuena y Navidad, la región del Alto Valle empezó registrando un día con cielo nublado. Sin embargo se espera que, en el transcurso del día, salga el sol y se eleven las temperaturas hasta alcanzar los 30°C. El factor extra es que también se hará sentir el viento con fuertes ráfagas de viento.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este martes 23 de diciembre será otra jornada calurosa e intensa en el Alto Valle. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente nublado.

La característica más destacada será el viento que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 60 km/h complicando así las actividades en el exterior.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del viento será la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.