Desembarco de Uber en Plottier: «Sin dudas estuvo dirigido», repudió el concejal de Plottier atacado

La sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de Plottier se vio interrumpida por un grupo de manifestantes, que exigió la prohibición de Uber y otras plataformas digitales de transporte de pasajeros en la localidad. «Sin dudas estuvo dirigido. No tengo claridad del todo de qué parte, pero el timing fue muy preciso», indicó el concejal y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Pablo Scialabba, por el escandaloso episodio que se vivió cuando tomó la palabra.

En una entrevista con RIO NEGRO RADIO, el concejal expresó que: «Lo de ayer fue algo anómalo. Fue una situación tensa, no agradable porque las formas fueron bastantes nefastas por parte de algunos sectores». Sin embargo, aclaró: «Como siempre, había gente que quería a hablar o al menos debatir».

El concejal explicó que la situación fue confusa, dado que el proyecto «recién estaba tomando estado parlamentario».

«Llegaron un grupo de personas, varios creyendo que se estaba por tratar la aprobación de la regularización de las plataformas«, indicó.

«Había gente de distintos sindicatos, era un cocoliche, pero que fueron mandados, fueron mandados«, remarcó y detalló: «Justo estaba hablando sobre otro proyecto que volvía a comisión y todos los muchachos que irrumpieron violentamente me acusaban a mí solamente, solo sabían mi nombre».

El concejal explicó que la propuesta busca «contemplar la coexistencia democrática entre las plataformas digitales y el servicio de taxis y remises» y «generar el marco jurídico para que coexistan«, con el objetivo de facilitar las opciones de transporte a los vecinos de la ciudad.

Al respecto, Scialabba reprochó que «el servicio de taxis y remises es deficiente si uno lo analiza como un todo».

«Las normas que regulan la prestación datan del 2004, que han tenido actualizaciones, pero los marcos son muy antiguos», sostuvo y señaló, luego del episodio vivido este jueves: «Hay que bajar las tensiones porque los violentos van a estar siempre.»

Por otro lado, Scialabba consideró que «Plottier tiene deficiencias estructurales muy marcadas si uno compara la capacidad instalada con las ciudades aledañas o del Alto Valle en general».

«Somos la segunda ciudad de la provincia y es algo que repetimos hasta el hartazgo desde todos los sectores de la ciudadanía. El tema es que no tenemos una idiosincrasia de ser la segunda ciudad en la provincia de Vaca Muerta«, indicó.

Además de las fallas que consideró en el servicio de taxis y remises, subrayó que la planta de líquidos cloacales tiene «capacidad solo para 35 mil vecinos» y que «tenemos el 70% de las calles sin asfaltar».