Desesperada búsqueda de una mujer de 63 años en Cipolletti: no llevaba celular, ni documentos

Piden que se difunda su imagen en las redes sociales para llegar a más personas. Foto: gentileza.

La Policía de Río Negro emitió un alerta para dar con el paradero de una mujer de 63 años, que desapareció en Cipolletti. Su nombre es Norma Beatriz Gatica y es buscada desde este viernes. Las autoridades ya pusieron en marcha un operativo de búsqueda.

Piden colaboración para encontrar a una vecina de Cipolletti

La Policía describió a Gatica como una mujer de tez trigueña, de aproximadamente 1.60 metros de altura, de contextura física delgada, con cabello castaño largo hasta los hombros y ojos marrones claros.

La Policía de Cipolletti solicita colaboración para encontrar a la mujer desaparecida.

Es importante señalar que al momento de su desaparición, Gatica no llevaba consigo ni su celular ni documentación personal. Por su parte el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que ya pusieron en marcha diversas medidas para hallar a Gatica.

Las autoridades de la Comisaría 32° de Cipolletti pidieron la colaboración de la comunidad. La policía solicita que cualquier persona con información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.