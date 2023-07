Desesperado pedido de un vecino de Cutral Co para no perder su pierna: «Pami me abandonó»

Pablo Villagra es un vecino de Cutral Co al que de un momento para el otro, la salud le obligó a dar un giro abrupto en su vida. Hoy su objetivo personal que, comparte con su esposa y dos hijas, es no perder su pierna derecha que está seriamente afectada por una compleja enfermedad ósea y una infección que lo atormenta desde el 2015. Necesita ver un especialista en Buenos Aires y su obra social tiene frenado los trámites administrativos. «Pami me abandonó», dijo a Diario RÍO NEGRO.

Necrosis ósea avascular (NOA) es el nombre de la afección que le significó operaciones en ambas piernas. «La izquierda quedó bien con una cirugía, pero en la derecha ya tengo 10», contó el vecino de 40 años.

Pablo trabajó varios años en el rubro petrolero contó con la cobertura de obras sociales privadas, sin embargo la imposibilidad de regresar a la actividad implicó una jubilación anticipada, por consiguiente quedó afiliado a PAMI.

Pablo necesita trasladarse con un andador y es ayudado por su esposa.

«Fui a especialistas de Neuquén, todos muy buenos, pero coinciden en que la única alternativa está en Buenos Aires, por eso me hicieron pedidos médicos para derivar mi situación allá», explicó.

La pierna comprometida rechaza las prótesis y por eso desde el 2015 combate una infección que le genera fuertes dolores. Toma 8 cajas de calmantes por mes, y PAMI le cubre solo 2.

En enero del 2023 viajó a Buenos Aires y fue atendido por el doctor Mariano Luna, un especialista en estas afecciones óseas. En esa visita que, fue cubierta por PAMI después de enviar una carta documento, Pablo recibió una posible alternativa, pero para eso necesita volver a viajar. Algo que no puede costear si la obra social no lo asiste.

«Si sigo así, voy a perder la pierna», detalló y explicó que su extremidad no tiene muchas opciones, ya que por la infección y las cirugías, perdió 15 centímetros. «No puedo doblar la pierna, tengo un drenaje constante por la infección y necesito que me ayude mi esposa sino no puedo hacer mis cosas», dijo.

Roxana, su compañera de vida es docente y está al cuidado de sus hijas, pero también de Pablo con una licencia que próximamente deberá ser levantada. «Nuestra situación es crítica, toda nuestra familia depende de que PAMI nos vuelva a cubrir la atención del doctor Luna en Buenos Aires», contó.

Su pierna derecha mide 15 centímetros menos a causa de las operaciones.

La familia puso a disposición un número de teléfono para recibir asesoría para lograr agilizar el trámite en PAMI. 2996725514