PAMI habló, pero no le dio soluciones al vecino de Cutral Co que no quiere perder su pierna

Pablo Villagra es un vecino de Cutral Co que, por una enfermedad, podría perder su pierna derecha si no se opera. Necesita ver un especialista en Buenos Aires y su obra social tiene frenado los trámites administrativos. «Pami me abandonó», relató, y comentó que se comunicaron nuevamente con él, pero aún no le dan una solución. Por esto, empezó a juntar plata y pide colaboración para poder solventar los gastos del viaje cuando se opere.

Necrosis ósea avascular (NOA) es el nombre de la afección que le significó operaciones en ambas piernas. «La izquierda quedó bien con una cirugía, pero en la derecha ya tengo 10», contó el vecino de 40 años.

La pierna comprometida rechaza las prótesis y por eso desde el 2015 combate una infección que le genera fuertes dolores. En enero del 2023 viajó a Buenos Aires y fue atendido por un especialista en estas afecciones óseas. En esa visita que, fue cubierta por PAMI después de enviar una carta documento, Pablo recibió una posible alternativa, pero para eso necesita volver a viajar. Algo que no puede costear si la obra social no lo asiste.

Relató a Diario RÍO NEGRO que los trámites se encuentran estancados, ya que «desde la sede de Plaza Huincul envían los documentos, pero en Buenos Aires avisan que no los reciben, el problema es con el PAMI de Neuquén».

Reiterados llamados ha recibido Pablo desde la sede central del organismo, sin embargo, ninguno con alguna solución. El último fue para avisarle que faltaba un documento. «Me dijeron que faltaba el pedido de prótesis del médico de Buenos Aires, pero justamente no puedo viajar», mencionó. Le dijeron que iban a intentar contactar al médico desde el organismo.

«Se están lavando las manos», comentó el paciente. «A mi me sacaron el turno en enero de este año gracias a una carta a documento», narró, y en este sentido contó que esperaba hacer lo mismo, porque no obtiene respuestas.

Un abogado asesoraba a Pablo para presentar un recurso de amparo, pero dejó de ofrecer su servicio. «Su secretaria me aviso que tenía mucha demanda y trabajo atrasado, por lo que iba a dejar de trabajar conmigo», señaló.

Sin abogado y a la espera de soluciones, la familia Villagra se puso a buscar otro profesional para poder llevar a cabo el recurso de amparo y agilizar los trámites. «Justo hoy una abogada nos contactó, así qué veremos si nos puede ayudar», comentó el paciente.

«Tengo una sola oportunidad y está en Buenos Aires, cada día que pasa es más peligrosa mi situación», manifestó Pablo. A pesar de lograrlo, señaló que la asistencia de PAMI en su primer viaje cubrió solo los pasajes de ida. «Tuvimos que pagar los de vuelta, el hotel, comida y traslados«, mencionó.

Por esto, Pablo hizo un llamado a la solidaridad de colaboración monetaria para solventar los gastos. «Nos ayudaría muchísimo», expresó, y dejó su CVU por si alguna persona puede colaborar: 0000003100011608674470, a nombre de Pablo Rogelio Villagra.