Corte de luz, desvíos en el tránsito y cese de actividades en Cipolletti: los servicios afectados por el incendio

El incendio en el depósito de La Anónima en Cipolletti genera complicaciones en la ciudad. Más allá de los daños estructurales y las pérdidas totales en el depósito, la emergencia derivó en un apagón masivo y en un bloqueo total del tránsito que afecta a miles de vecinos del Alto Valle en el inicio de la jornada de este martes.

Los equipos de emergencia priorizan la seguridad pública ante el riesgo de nuevos derrumbes, explosiones y la caída de cableado de alta tensión. Mirá las calles con desvíos y las zonas sin luz.

Edersa cortó la luz en varios sectores de la ciudad de manera preventiva: las zonas afectadas

Por pedido directo de los Bomberos Voluntarios, la distribuidora eléctrica EdERSA sacó de servicio un alimentador troncal de media tensión (13,2 kV). La medida busca evitar electrocuciones y proteger a las dotaciones que combaten el fuego junto a las vías del tren.

El corte de energía impacta en las siguientes zonas:

Calle Toschi: corte total en toda su extensión, desde el centro hasta la Ruta Nacional 22 .

corte total en toda su extensión, desde el centro hasta la . Barrio Manzanar: afectado en su totalidad.

afectado en su totalidad. Barrios Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano: cortes parciales y bajas de tensión.

cortes parciales y bajas de tensión. Sectores aledaños al predio de la calle Tres Arroyos.

Las cuadrillas operativas de la firma rionegrina evalúan realizar maniobras de transferencia de carga para desviar la energía desde otras líneas y devolver el servicio a los usuarios, siempre que las condiciones de seguridad en la zona del siniestro lo permitan.

Calles cerradas y desvíos: dónde no se puede circular en Cipolletti

La Secretaría de Fiscalización y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Cipolletti activaron un operativo de cerco absoluto. Todos los ingresos a la calle Tres Arroyos están cerrados para garantizar el flujo exclusivo de las autobombas, camiones cisterna y ambulancias del SIARME.

El corte principal se dispuso en calle Tres Arroyos, desde Toschi hacia Lisandro de la Torre. Las autoridades emitieron una alerta para tres grupos clave:

Automovilistas: evitar la zona de la Ruta 22 y Toschi; el tránsito está colapsado por los desvíos obligatorios.

evitar la zona de la Ruta 22 y Toschi; el tránsito está colapsado por los desvíos obligatorios. Ciclistas y peatones: se prohibió estrictamente la circulación por el sector debido a los elementos inflamables que volaron por el aire durante las explosiones de la madrugada.

se prohibió estrictamente la circulación por el sector debido a los elementos inflamables que volaron por el aire durante las explosiones de la madrugada. Vecinos: mantenerse alejados del perímetro de la calle Tres Arroyos.

En el lugar continúa trabajando el personal de Protección Civil, la Policía de Río Negro y los bomberos de distintas localidades de la región que intentan enfriar los restos del depósito.

El Hospital de Cipolletti suspendió la atención en su Anexo por la cercanía con el incendio

La emergencia por el feroz incendio del depósito de La Anónima paralizó también el sistema de salud pública en Cipolletti. Ante el avance de las llamas, el peligro de nuevas explosiones y la densa nube de humo que cubre el cielo del cuadrante sur, la Dirección del Hospital Pedro Moguillansky resolvió suspender de urgencia y por completo todas las actividades en su edificio Anexo.

El cierre del edificio es total por el resto de la jornada de este martes. La Dirección médica detalló qué prestaciones quedaron canceladas debido a la emergencia ambiental y de seguridad: