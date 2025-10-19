Detectan a numerosos niños con problemas visuales durante una campaña en Neuquén

El Hospital Provincial Neuquén realizó una nueva Campaña de Detección de Ambliopía destinada a niñas y niños de entre 4 y 14 años. Ofreció controles visuales sin turno previo con el objetivo de detectar y tratar a tiempo problemas de visión. Los resultados encendieron una alerta.

Durante la actividad se atendieron decenas de chicos y chicas y se realizó un screening visual para determinar si veían correctamente.

El 58% presentó sospecha de ambliopía, una afección que constituye la principal causa de disminución de la visión en la infancia y que se produce cuando uno o ambos ojos no desarrollan correctamente la visión.

La médica oftalmóloga Natalia Racigh, integrante del Servicio de Oftalmología del hospital, evaluó como positiva la jornada y destacó la gran participación. «La afluencia fue mucho mayor que la del año pasado. Han venido chicos de diversas partes de la ciudad, del oeste, de zona rural, del centro”, señaló.

La mayoría de los asistentes nunca había tenido un control visual previo, pese a estar todos escolarizados.

Según informó la médica, “de cincuenta niños que vimos, cinco tenían estrabismos y no lo sabían sus padres». Agregó que ellos mismos «contaban que los chicos veían girando la cabeza, pero nunca se habían dado cuenta de que tenían un ojo desviado».

En cuanto al seguimiento, Racigh señaló: «Lo diagnosticamos acá por primera vez y seguirán la atención en el consultorio. El estrabismo puede derivar en el futuro en una baja visión”. La oftalmóloga detalló que todos los niños con sospecha de ambliopía deberán realizar un examen más profundo para determinar las causas de su baja visión y definir el tratamiento adecuado.