Detectaron un brote de varicela en un colegio de Bariloche

Un colegio de Bariloche reportó 14 casos de varicela ante Salud Pública este martes. Se trata de adolescentes de entre 12 y 16 años que comenzaron con síntomas durante el fin de semana.

«Son 14 alumnos del mismo colegio, aunque de diferentes cursos (primer, segundo y cuarto año del secundario). Siempre registramos casos aislados que provienen de dos o tres en un aula y a la semana, aparecen algunos otros, aunque nunca tuvimos tantos juntos«, resaltó el médico veterinario Rodrigo Bustamante, responsable del Área de Epidemiología del hospital Ramón Carrillo.

La varicela es una enfermedad viral muy contagiosa causada por el virus varicela-zóster, que provoca lesiones cutáneas, con ampollas que causan picazón, fiebre y malestar. En algunos casos, puede generar malestar y fiebre. «Es un exantema de la piel que pica mucho», describió Bustamante.

El año pasado se registraron 60 casos de varicela en Bariloche (principalmente en la segunda mitad del año) y en 2023, fueron 66.

«Es un brote grande -ya más de cinco casos se considera como tal- y afecta a chicos que no tienen la vacuna de la varicela ya que no han entrado en el calendario de vacunación. La vacuna es obligatoria desde 2015 cuando se indicó para los nacidos a partir del 2013. En 2022 se amplió la segunda dosis a chicos de 5 años. Por eso, ahora muchos nenes tienen dos dosis, pero los adolescentes no entraron en la campaña», especificó el médico.

El período de incubación es de 10 a 21 días. Su transmisión ocurre principalmente por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas. «Por eso -advirtió Bustamante-, probablemente en los próximos días aparezcan más casos de varicela. Estos pacientes deben aislarse hasta que las lesiones en la piel se transformen en costras que ya no son contagiosas».

La recomendación es aislar a las personas enfermas hasta que todas las lesiones «hayan formado costras». También se recomienda verificar el carnet de vacunación contra varicela en los niños menores de 9 años que hayan tenido contacto estrecho con los casos ya confirmados (más de una hora, a partir de las 48 horas antes del inicio del exantema). En caso de que el esquema esté incompleto, se debe proceder a la vacunación.

Bustamante aclaró que generalmente, los casos son leves, aunque pueden ser riesgosos en personas inmunosuprimidas o mujeres embarazadas. Aseguró que los adolescentes de los cursos afectados no entran en el plan de vacunación, pero «si esos chicos tienen hermanos menores de 9 años, se recomienza la vacuna si está incompleta. También está indicada en las personas embarazadas que no hayan tenido varicela».