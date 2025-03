Enfermedades que resurgen por la falta de vacunación: Río Negro alcanzó las metas

En 2024, la cobertura de inmunización mundial disminuyó por quinto año consecutivo, según datos de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro dato alarmante es que, en 2023, ninguna vacuna alcanzó el 90% de aplicación y la meta recomendada es del 95%.

En Argentina, la tasa de cobertura de vacunas muestra una caída en los últimos ocho años. Por eso, no sorprende el aumento de casos como el sarampión, la hepatitis A y la tos convulsa.

En Río Negro, en cambio, el año pasado, se logró la meta del 95% en todas las vacunas, advirtieron las autoridades sanitarias.

«El descenso de cobertura en Argentina no es nuevo, viene de los últimos 8 o 9 años y las razones son muchas. Hay un marcado ascenso de personas que no adhieren a las vacunas y la pandemia hizo que bajara aún más la cobertura: se llegó a tener un 25% de niños no vacunados», indicó Marcela González, jefa del Departamento de Enfermedades Inmunoprevenibles de Río Negro.

Estrategias para aumentar la vacunación

Ante esta situación, dos años atrás se emitió un alerta para que las provincias definieran nuevas estrategias a fin de aumentar el nivel de vacunación.

«En Río Negro, dio buenos resultados y en 2024 alcanzamos las metas fijadas, con el 95% de cobertura en todas vacunas en todas las ciudades. Pero tiene que ver con el esfuerzo que se hizo a través del programa de Salud Escolar y el aumento de controles de los niños sanos y embarazadas«, mencionó. Puso como ejemplo la campaña para vacunar a mujeres embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) que, el año pasado, arrancó en febrero y en el 2025, se adelantó.

«Logramos un aumento de la cobertura gracias al aumento de la accesibilidad. Cada hospital desarrolló todo tipo de actividades, desde la vacunación domiciliaria, puestos móviles, concurrir a las escuelas y geriátricos«, indicó.

En relación a la aparición de algunas enfermedades que estaban desterradas, González consideró que «no es casualidad que surjan casos de patologías que se previenen por vacunas. Hay gente vulnerable porque no se ha vacunado. Otros vienen del extranjero con síntomas, enferman y empieza a circular el virus. Por eso, hay que vacunar a niños, adolescentes y adultos en tiempo y forma».

Destacó el trabajo del sistema de vigilancia de enfermedades, junto con Epidemiología. «Hemos registrado casos de coqueluche (tos convulsa). También tuvimos un brote focalizado de sarampión en Lamarque que se frenó a tiempo. Era gente que no estaba vacunada«, advirtió y aclaró que «siempre que se producen casos de enfermedades inmunoprevenibles es por un número de gente que no se vacuna. El virus puede circular entre personas vacunadas que pueden enfermarse, pero son casos leves. Nunca hubo brote o epidemia. Son casos aislados que se controlan con tratamiento oportuno».

González destacó la experiencia de los equipos de los hospitales de la provincia. «Están preparados, capacitados y son expertos. Con el brote del año pasado quedó demostrado. Se extendió la vacunación y se frenó el brote», dijo.

Un caso de meningitis en Cipolletti

En los últimos días, se confirmó un caso de meningitis en un bebé de 11 meses en Cipolletti.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2022 se confirmaron 237 casos de meningitis bacteriana, de los cuales 24 murieron, marcando un aumento en relación a años anteriores vinculado a las bajas coberturas de inmunización.

«Casos de meningitis pueden aparecer. No hay que asombrarse tanto. Son casos aislados; no brotes. Aún las personas vacunadas pueden enfermar, pero tiene menos riesgo de tener complicaciones o morir«, señaló.

Insistió en que las vacunas del calendario «son efectivas, las tenemos en forma gratuita y están disponibles en todos los vacunatorios. Para cada etapa de la vida hay vacunas. Solo hay que consultar».