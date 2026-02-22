Día 3 de la Fiesta de la Manzana 2026: llegó el cierre, quiénes toca y cómo estará el clima este domingo 21

Tras un fin de semana a puro festejo, llegó el cierre de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca, uno de los eventos más esperados del verano patagónico.

El festival se consolidó como un gran espacio de encuentro para las familias, con propuestas para todas las edades que combinan música en vivo, espectáculos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica regional.

Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan este domingo 21 en Roca

En el escenario mayor, la grilla para este domingo 21 promete una noche cargada de pogo y mucha energía. La jornada abrirá con La Forma del Aire, una banda que propone lo mejor del pop y el rock en la región.



Luego será el turno de los espectáculos nacionales con la llegad de Cazzu, «La Jefa» del trap que será la antesala del show que brindará Lali en el escenario mayor.

El escenario regional también latirá con fuerza este sábado, ofreciendo un recorrido por géneros para todos los gustos. La energía comenzará con la danza urbana de Delta Crew, seguida por el rock con sello propio de Por Demás. El tango llegará de la mano de Leandro Rodríguez, mientras que Miguelito de la Gente pondrá a todos a bailar con su chamamé. Para los amantes de los ritmos alternativos, La Drim traerá su propuesta de Reggae/Ska, cerrando el bloque folclórico los Kantores de Tierra Adentro con lo mejor del repertorio tradicional.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo estará el tiempo este domingo

Para quienes se acerquen a disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026, el pronóstico del tiempo de la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto y un pronóstico inestable. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras quela mínima será de 15 °C, por lo que se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas para disfrutar del evento con mayor comodidad.

Las precipitaciones serán aisladas y se espera que se mantenga inestable durante todo el domingo.