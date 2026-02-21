EN VIVO
En vivo | Día 2 de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: hoy Emanero y Damas Gratis
La Fiesta de la Manzana 2026 continúa este sábado con una noche a puro ritmo, concursos y actividades familiares, coronada por los shows de Emanero y Damas Gratis en el escenario mayor.
Luego de una primera jornada espectacular, este sábado llega la segunda noche de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. En el escenario mayor, la grilla promete una noche cargada de ritmo y baile. La jornada abrirá con Álamo Plateado, que traerá su propuesta de cumbia colombiana, seguida por el tradicional Concurso Peso de la Manzana por un auto 0 km.
Luego será el turno de Piel de León, con lo mejor de la cumbia santafesina, para dar paso a Emanero, que aportará su estilo urbano y pop. El cierre estará a cargo de Damas Gratis, una de las bandas más icónicas de la cumbia argentina, que promete un final a puro baile. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.
Seguí acá el minuto a minuto de la Fiesta de la Manzana 2026
21/02 09:35
Cómo estará el tiempo este sábado
Para quienes se acerquen a disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026, el pronóstico del tiempo de la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 13 °C, por lo que se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas para disfrutar del evento con mayor comodidad.
21/02 08:45
El color de la primera noche
Con los shows de Kala Rivero, La Estafa Dub, Neo Pistea y YSY A como ejes de una jornada multitudinaria, la intendenta María Emilia Soria defendió la producción frutícola y pidió debatir tarifas energéticas diferenciales, en una fiesta que volvió a combinar tradición, identidad y clima popular. Leé más acá.
20/02 08:00
Accesos y estacionamientos
Desde la organización indicaron que los accesos al predio serán por las calles Tronador (parte frontal) y Primeros Pobladores (parte lateral). Durante el evento, la calle Cerro Tronador se habilitará como peatonal, partiendo de la calle Primeros Pobladores hasta el casino.
Sobre el estacionamiento detallaron que habrá dos espacios. El primero que será público se ubicará en el predio que está entre el casino y el supermercado Easy. En tanto, el segundo estacionamiento será un área reservada que se ubicará detrás del estacionamiento público.
Sobre el estacionamiento detallaron que habrá dos espacios. El primero que será público se ubicará en el predio que está entre el casino y el supermercado Easy. En tanto, el segundo estacionamiento será un área reservada que se ubicará detrás del estacionamiento público.
21/02 07:45
Colectivos gratuitos
Durante los días y horarios del evento, el Municipio dispondrá de servicio de colectivos gratuito. La parada para ascenso y descenso de pasajeros estará ubicada en calle Viterbori, colectora Este, entre Cerro Mercedario y Lago Lacar.
21/02 07:30
La grilla en el escenario regional
La grilla en el escenario regional comenzará a partir de las 20:
-Sábado 21
Simbiosis en movimiento – Danza IUPA
Tango Austral – Tango/Piazzola
Tralihue – Malambo Fantasía
Linaje – Folklore Tradicional
Peñeros – Folklore
Disfruto – Cuarteto
-Sábado 21
Simbiosis en movimiento – Danza IUPA
Tango Austral – Tango/Piazzola
Tralihue – Malambo Fantasía
Linaje – Folklore Tradicional
Peñeros – Folklore
Disfruto – Cuarteto
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar