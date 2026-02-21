En vivo | Día 2 de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: hoy Emanero y Damas Gratis

Luego de una primera jornada espectacular, este sábado llega la segunda noche de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. En el escenario mayor, la grilla promete una noche cargada de ritmo y baile. La jornada abrirá con Álamo Plateado, que traerá su propuesta de cumbia colombiana, seguida por el tradicional Concurso Peso de la Manzana por un auto 0 km.

Luego será el turno de Piel de León, con lo mejor de la cumbia santafesina, para dar paso a Emanero, que aportará su estilo urbano y pop. El cierre estará a cargo de Damas Gratis, una de las bandas más icónicas de la cumbia argentina, que promete un final a puro baile. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.