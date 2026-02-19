Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cómo conseguir las últimas entradas para ver a Cazzu, Lali, Emanero e YSY-A de cerca

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 entró en su fase final y la expectativa es total. Mientras el movimiento en el predio de la Ruta 22 se intensifica, muchos vecinos y turistas se preguntan si aún están a tiempo de asegurar un lugar privilegiado.

La respuesta es sí: los accesos preferenciales siguen a la venta de manera digital.

Si bien el ingreso general al predio es libre y gratuito, la posibilidad de estar en el «supercampo» o tener estacionamiento propio sigue siendo la opción más buscada para disfrutar de los shows principales sin complicaciones.

¿Cómo comprar las entradas hoy mismo para la Fiesta de la Manzana?

Para evitar filas de último momento, el municipio mantiene habilitado el sistema de venta 100% online. No hace falta ir a ninguna oficina; se resuelve desde el celular:

Web Oficial: Ingresá a www.generalroca.gov.ar. Botón FNM: Buscá el banner de «#FNM2026 accesos preferenciales». Selección y Pago: Elegís el día (viernes, sábado o domingo) y el tipo de pase.

Si tenes pensado comprar tu entrada a través del sitio web o telefónicamente, desde la organización aclararon que podrán retirar los accesos hasta el 19 de febrero en la Municipalidad de Roca ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre 710. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

A partir del 20 de febrero, las entradas sólo se podrán retirar en la Boletería que se montará en el predio de la Fiesta de la Manzana 2026. Este sector se ubicará detrás del paso de Artesanos, a un lado de las tribunas.

Plus o Full: ¿Qué queda disponible?

Dependiendo del día, los usuarios pueden elegir entre las dos categorías que simplificaron la logística este año:

Acceso PLUS: Para quienes quieren estar en el supercampo (de pie frente al escenario) o prefieren la comodidad de las tribunas laterales con asiento.

Para quienes quieren estar en el (de pie frente al escenario) o prefieren la comodidad de las laterales con asiento. Acceso FULL: La opción más completa que, además del lugar frente al escenario, incluye el estacionamiento preferencial dentro del predio, ideal para entrar y salir sin demoras.

Precios y descuentos para vecinos

Es importante recordar que los vecinos que están al día con sus tasas municipales todavía pueden acceder a los valores diferenciales (un 20% menos del precio general).