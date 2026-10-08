Día de la Madre: Diario RÍO NEGRO lleva su promoción a las sucursales de Supermercados Todo

La iniciativa ya tuvo lugar en las sucursales de Dina Huapi y O’Connor.

Diario RÍO NEGRO lleva adelante una serie de acciones en las seis sucursales de Supermercados Todo en Bariloche y Dina Huapi, en el marco de la promoción por el Día de la Madre que sorteará dos Toyota Yaris 0 km.

Diario RÍO NEGRO realiza acciones en Supermercados Todo por el sorteo de dos Toyota Yaris

Las actividades se desarrollan de 17 a 20, con presencia del diario, una urna para depositar los cupones y la difusión de la propuesta. El jueves, la iniciativa tuvo lugar en las sucursales de Dina Huapi y O’Connor; este viernes continuará en Melipal y Boock, mientras que el sábado llegará a Playa Bonita y Arelauquen.

Para participar, los interesados deberán comprar un ejemplar del diario RÍO NEGRO, completar el cupón correspondiente y depositarlo en la urna dispuesta en cada sucursal. De esta manera, los lectores podrán sumarse al sorteo mientras realizan sus compras habituales.

Dos Toyota Yaris: Diario RÍO NEGRO despliega acciones en Bariloche y Dina Huapi.

La acción se enmarca en la alianza entre Diario RÍO NEGRO y Supermercados Todo, que permite acceder a la edición impresa en los seis locales de la cadena.

Además, hay otros puntos habilitados para depositar los cupones en Bariloche: la estación de servicio Puma, en avenida Exequiel Bustillo 500, kilómetro 12; el Kiosco Negro 13, en O’Neill y Tiscornia; el Kiosco Botica, en O’Connor 760; y NipponCar, en Elordi 320. Desde el lunes, también se podrán entregar en la agencia del diario, ubicada en Quaglia 115.