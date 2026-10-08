Día de la Madre: Diario RÍO NEGRO lleva su promoción a las sucursales de Supermercados Todo
El diario realiza actividades en las seis sucursales de Supermercados Todo de Bariloche y Dina Huapi. Además, hay otros puntos habilitados para depositar cupones y participar del sorteo de dos Toyota Yaris 0 km por el Día de la Madre.
Diario RÍO NEGRO lleva adelante una serie de acciones en las seis sucursales de Supermercados Todo en Bariloche y Dina Huapi, en el marco de la promoción por el Día de la Madre que sorteará dos Toyota Yaris 0 km.
Diario RÍO NEGRO realiza acciones en Supermercados Todo por el sorteo de dos Toyota Yaris
Las actividades se desarrollan de 17 a 20, con presencia del diario, una urna para depositar los cupones y la difusión de la propuesta. El jueves, la iniciativa tuvo lugar en las sucursales de Dina Huapi y O’Connor; este viernes continuará en Melipal y Boock, mientras que el sábado llegará a Playa Bonita y Arelauquen.
Para participar, los interesados deberán comprar un ejemplar del diario RÍO NEGRO, completar el cupón correspondiente y depositarlo en la urna dispuesta en cada sucursal. De esta manera, los lectores podrán sumarse al sorteo mientras realizan sus compras habituales.
La acción se enmarca en la alianza entre Diario RÍO NEGRO y Supermercados Todo, que permite acceder a la edición impresa en los seis locales de la cadena.
Además, hay otros puntos habilitados para depositar los cupones en Bariloche: la estación de servicio Puma, en avenida Exequiel Bustillo 500, kilómetro 12; el Kiosco Negro 13, en O’Neill y Tiscornia; el Kiosco Botica, en O’Connor 760; y NipponCar, en Elordi 320. Desde el lunes, también se podrán entregar en la agencia del diario, ubicada en Quaglia 115.
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