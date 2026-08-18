Día de las Infancias: cuatro barrios de Viedma tendrán festejos este fin de semana

Los festejos recorren los barrios con juegos, espectáculos y propuestas para las infancias. Foto: gentileza.

Los festejos por el Día de las Infancias continúan este fin de semana en distintos barrios de Viedma, con propuestas recreativas, artísticas y culturales para compartir en familia. La agenda municipal, que comenzó el fin de semana pasado, seguirá recorriendo la ciudad durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto.

Después de las actividades realizadas en Inalauquen, Las Flores, Norte, 22 de Abril, Guido, Jardín y Castello, ahora será el turno de otros cuatro sectores de la ciudad.

Sargento Cabral, Los Fresnos y Progreso serán los protagonistas del sábado

El sábado 22 de agosto, las celebraciones llegarán a los barrios Sargento Cabral, Los Fresnos y Progreso. Durante la jornada habrá juegos, actividades artísticas y espectáculos para las infancias y sus familias.

Entre las propuestas previstas se encuentra el musical teatral «Detrás de las cavernas», un espectáculo circense, actividades de artes plásticas y diferentes juegos.

La propuesta busca repetir el esquema que tuvo una importante participación durante el primer fin de semana, llevar los festejos a los propios barrios y generar espacios de encuentro cerca de las familias.

El domingo 23 de agosto, en tanto, la celebración continuará en el barrio San Roque, con actividades de arte y juegos destinadas a niñas y niños.

Desde el Municipio destacaron la participación registrada durante las primeras jornadas y el trabajo conjunto con las juntas vecinales para organizar los festejos en cada sector.