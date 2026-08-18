Fuertes inundaciones en Estados Unidos: confirman seis muertos tras varios días de tormentas

Al menos seis personas murieron en Indiana, Estados Unidos, como consecuencia de varios días de tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones que afectaron distintas zonas del estado. Las autoridades mantienen los operativos de emergencia mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

El temporal comenzó el 11 de agosto y provocó un fuerte aumento del nivel de los ríos. En Indianápolis, el río White alcanzó niveles récord, mientras que otras áreas del estado también registraron crecidas consideradas excepcionales. Las inundaciones fueron calificadas como las más graves de las últimas décadas en algunas zonas.

El temporal también provocó importantes cortes de electricidad. Cerca de 130.000 clientes permanecían sin suministro el domingo, aunque la cifra había disminuido considerablemente respecto del pico registrado durante la emergencia, cuando alrededor de 300.000 usuarios quedaron afectados.

Mientras el agua comienza a retroceder en algunas zonas, los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y asistiendo a las comunidades afectadas por uno de los episodios de inundaciones más severos registrados recientemente en Indiana.

Las inundaciones obligaron a realizar cientos de evacuaciones y numerosos rescates en distintas localidades. Los equipos de emergencia utilizaron embarcaciones para llegar hasta personas que habían quedado aisladas o atrapadas por el rápido avance del agua.

Fuertes inundaciones en Estados Unidos: se registraron nuevas muertes a causa de las tormentas

Entre las víctimas se encuentra un niño de cuatro años del condado de Jennings, en el sureste de Indiana. Otra de las víctimas fue un joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en el condado de Delaware. Según las autoridades, había saltado junto con unos amigos desde un puente hacia las aguas del río Mississinewa, que se encontraba crecido y con una fuerte corriente.

También fue recuperado el cuerpo de una mujer de 58 años, junto al de su perro, en un campo de maíz. Los investigadores sospechan que la mujer intentó atravesar con su vehículo una carretera cubierta por el agua y que la corriente terminó arrastrando el automóvil.

Las autoridades esperan una mejora de las condiciones meteorológicas, aunque mantienen la atención sobre posibles nuevas lluvias y crecidas.

Con información de Clarín