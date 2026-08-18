Viviendas del IPPV: quiénes pueden pedir el permiso de «Cuidador», cuánto dura y los requisitos

El organismo provincial cuenta con una figura que permite resolver de manera excepcional la ausencia temporal de los titulares de viviendas adjudicadas. Foto: Marcelo Ochoa.

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) contempla una alternativa para los adjudicatarios que deben ausentarse temporalmente de su casa por motivos de salud o laborales. El permiso permite que otra persona quede al cuidado del inmueble por un período determinado.

Las viviendas adjudicadas por el IPPV no pueden cederse, alquilarse ni venderse hasta que sean totalmente canceladas y escrituradas. Sin embargo, el organismo cuenta con la figura del «Cuidador«, destinada a atender situaciones particulares en las que el titular necesita ausentarse de manera temporal.

El trámite permite autorizar excepcionalmente a otra persona para que habite la vivienda mientras el adjudicatario se encuentra fuera, siempre que la ausencia esté debidamente justificada y se presente la documentación correspondiente.

¿Cuándo se puede solicitar el permiso?

El trámite está destinado a los casos en que el o los adjudicatarios deban ausentarse por razones de salud o laborales.

En el caso de motivos de salud, se deben presentar estudios o certificados médicos que acrediten la situación.

Cuando la ausencia responde a cuestiones laborales, es necesario acompañar una Resolución, Disposición u otro acto administrativo que justifique el traslado.

Además, uno de los requisitos fundamentales es que la vivienda se encuentre al día con el pago de las cuotas.

¿Cuánto tiempo dura?

El permiso tiene una vigencia de un año y puede renovarse por un período igual por única vez.

En situaciones que requieran una consideración especial, el otorgamiento queda sujeto a la evaluación y al criterio del IPPV, de acuerdo con la documentación y los motivos presentados.

¿Dónde se realiza el trámite?

La gestión debe realizarse de manera presencial en la Delegación del IPPV más cercana al domicilio de la vivienda.

De esta manera, el organismo busca contemplar situaciones temporales en las que los adjudicatarios necesitan ausentarse de sus hogares, sin que ello implique una cesión, alquiler o transferencia de la vivienda.