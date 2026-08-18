Más Vaca Muerta: Neuquén abre las ofertas de la licitación internacional de 15 nuevas áreas

Lo que comenzó como una propuesta de expansión en Vaca Muerta de la norteamericana Continental Resources está a días de definirse. Este miércoles el gobierno de Neuquén, a través de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), abrirá los sobres de ofertas de la licitación internacional Ronda 1 2026, un proceso por medio del cual están en oferta 15 áreas con potencial hacia Vaca Muerta y para el cual hubo más de una docena de compañías argentinas y extranjeras que compraron pliegos.

Tal como dio a conocer EnergíaOn en marzo pasado, la iniciativa que se terminó plasmando en esta licitación surgió del planteo realizado por el dueño de Continental Resources, Harold Hamm, al gobierno neuquino durante el gira denominada Argentina Week que se hizo en Estados Unidos.

Hamm planteó en ese momento al gobierno neuquino su interés por acceder a más áreas en la formación shale argentina, ante lo cual desde la gestión de Rolando Figueroa se decidió lanzar una licitación para poner en oferta parte de las áreas que la estatal GyP tiene en su poder sin actividad.

Las áreas en oferta se señalan con verde en el mapa neuquino.

En total, son 15 los bloques que forman parte de esta ronda: Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

Se trata de bloques ubicados tanto en el norte de la formación, como en el extremo sur y este, y que no habían tenido interés de parte de operadoras por la falta de sistemas de evacuación -gasoductos y oleoductos- algo que está cambiando ahora con desarrollos como Duplicar Norte, Vaca Muerta Norte y los proyectos de GNL.

Áreas al mejor postor

A diferencia de otras licitaciones que Neuquén ha realizado, en esta oportunidad los oferentes tendrán cuatro palancas para tratar de lograr la mejor propuesta económica, pues al monto de inversión previsto en actividad que usualmente se plantea y al bono en efectivo, se sumaron en esta ocasión dos variables más.

Por un lado, los oferentes pueden proponer un porcentaje variable de la participación de GyP. La estatal neuquina es la titular de los bloques y usualmente se asocia a operadoras con una participación del 10%, pero en esta ocasión el pliego marca que ese porcentaje de participación podrá ir desde el 10 al 20%.

En tanto que la segunda variable introducida es el porcentaje de regalías propuesto por el oferente. Los bloques no convencionales suelen tener una alícuota del 12% pero el gobierno neuquino viene desde hace un tiempo planteando incrementos por vía de otros conceptos, pero siempre bajo la premisa de que el potencial de Vaca Muerta ya está probado. En este caso, mientras más regalías propongan pagar las empresas más podrás mejorar su competencia.

Entre las firmas que se supo adquirieron pliegos, no solo se encuentra Continental Resources, sino también empresas locales como TanGo -la exAconcagua- y también firmas norteamericanas atraídas por el interés de Hamm, como es el caso de Brigham Exploration.