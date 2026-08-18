Pan Am 103: la miniserie de Netflix que es furor y muestra a Margaret Thatcher y Ronald Reagan

Una de las historias más trágicas de la aviación internacional volvió a despertar interés gracias a “Bomba en el Pan Am 103”, la miniserie que llegó a Netflix y reconstruye el atentado ocurrido sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, desde su estreno el mes pasado, la miniserie sobre esta catástrofe aérea se mantiene entre las 10 series más vistas.

La producción, de seis episodios, está basada en hechos reales y sigue la enorme investigación que comenzó después de la explosión del vuelo 103 de Pan Am. Netflix la presenta como un drama basado en el caso y centrado en la colaboración entre la policía escocesa y el FBI para encontrar a los responsables.

Netflix: qué pasó con el vuelo Pan Am 103

El 21 de diciembre de 1988, el Boeing 747 que realizaba el vuelo 103 de Pan Am desde Londres hacia Nueva York explotó mientras sobrevolaba Lockerbie, Escocia.

En el avión viajaban 259 personas, entre pasajeros y tripulantes. Todas murieron. Además, otras 11 personas fallecieron en tierra, elevando el número total de víctimas a 270. El FBI recuerda que entre los pasajeros había 190 ciudadanos estadounidenses y que la explosión generó una enorme escena del crimen que se extendió por cientos de kilómetros cuadrados.

El atentado desencadenó una investigación internacional de enorme magnitud y se convirtió en uno de los casos de terrorismo más importantes de finales del siglo XX.

Thatcher y Reagan aparecen en la miniserie

Uno de los detalles que llamó la atención de los espectadores es la presencia de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, dos de las figuras políticas más importantes de la época.

No se trata de interpretaciones de los protagonistas dentro de la ficción: la producción utiliza imágenes de archivo reales de ambos mandatarios. Los registros aparecen acreditados como material de archivo y permiten mostrar el contexto político internacional que rodeó al atentado.

Thatcher era entonces primera ministra del Reino Unido, mientras que Reagan ocupaba la presidencia de Estados Unidos. La tragedia tuvo una enorme repercusión internacional y movilizó a organismos de seguridad británicos y estadounidenses.

Una investigación que duró años

“Bomba en el Pan Am 103” no se limita a reconstruir la explosión. Gran parte de la historia está dedicada a la investigación posterior, la búsqueda de pruebas y las dificultades para determinar quiénes estuvieron detrás del atentado.

La serie muestra el trabajo conjunto entre investigadores escoceses y estadounidenses, además de la presión de las familias de las víctimas para conocer la verdad y obtener justicia.

La investigación se extendió durante más de una década y terminó con un juicio. En 2001, el ciudadano libio Abdelbaset al-Megrahi fue condenado por el atentado.

Quiénes protagonizan “Bomba en el Pan Am 103”

La miniserie cuenta con Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merritt Wever, Eddie Marsan y Tony Curran, entre otros actores.

Swindells interpreta al detective escocés Ed McCusker, mientras que Patrick J. Adams interpreta al agente del FBI Dick Marquise. La historia combina el trabajo de los investigadores con el impacto que el atentado tuvo sobre los habitantes de Lockerbie y los familiares de las víctimas.

Con su llegada a Netflix el 30 de julio de 2026, la producción volvió a poner en el centro de la escena uno de los atentados más recordados de la historia reciente y despertó el interés de quienes buscan series basadas en hechos reales.

“Bomba en el Pan Am 103” ya está disponible en Netflix y tiene seis episodios.