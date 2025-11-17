Día del Bebé Prematuro: entre gramos y meses de gestación, cada latido cuenta para sobrevivir

Una bebé de Roca que lucha por sobrevivir con 689 gramos de peso al nacer. Foto: Alejandro Carnevale.

Una incubadora tiene un motor que ayuda a sobrevivir; pero una mamá tiene un corazón y late. Su bebé lo reconocería entre miles de latidos. Cerca de su piel, el recién nacido, por más pequeño que sea, sabe que está en su casa.

Entre gramos y apenas unos pocos meses en el vientre materno; la vida y la muerte se enfrentan en una batalla campal en la que la mamá, la familia, los médicos y enfermeros son aliados de la supervivencia de quienes nacen antes de tiempo.

Sara Aurora nació de 26 semanas (seis meses) en el Hospital Francisco López Lima de Roca, derivada de Catriel. El jueves pasado tenía sólo 12 días de vida y pesaba 698 gramos. Ella es de las más pequeñas heroínas que ha visto el servicio y está internada junto a otros nueve bebés, cerca de su mamá.

«La sobrevida a esa edad gestacional (25 a 26 semanas) es del 50%», explica la jefa de Neonatología del hospital, neonatóloga Silvana Aguilar, una de las cinco médicas del servicio que cuidan de los pequeños las 24 horas, los siete días de la semana.

Desde otro punto de Río Negro, Carolina Madera, médica neonatóloga a cargo del servicio en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche cuenta que los bebés más chiquitos que recibieron tenían 24 semanas. Lamentablemente ninguno pudo sobrevivir. La adaptación al mundo extrauterino puede ser una odisea siempre, más aún para los prematuros. “Las bebés más chiquitas que han sobrevivido nacieron de 25 y 26 semanas», dice Carolina.

Día del Bebé Prematuro: historias cotidianas

En todos los hospitales y clínicas del mundo, hoy 17 de noviembre se conmemora el Día del Prematuro y con la fecha, a todos los bebés que nacen antes de las 37 semanas, como sujetos portadores de derechos.

La emoción en los servicios de «Neo» sobresale. En la Semana del Prematuro, muchos deciden celebrar la vida ante tanta adversidad. Un cartel lleno de fotos de los «héroes» que pasaron por la internación en Roca, conmueve. También la alegría de las enfermeras y médicas al reencontrarse con los pequeños ex pacientes que dan saltos de crecimiento.

Esmeralda y Giovanni. Foto: Alejandro Carnevele.

Esmeralda (22) es mamá de Giovanni, un bebé de Roca que nació el 28 de julio con 31 semanas de gestación y pesó 1,280 kilos. Hoy, pudieron superar la internación. «Él aumentaba de a un gramo, todos los días un poquito. Y cada vez que estábamos un pasito de salir, le pasaba algo», contó la madre a Diario RÍO NEGRO.

Lo más duro fue ver a su bebé lleno de cables y con respirador. «Lo tuvieron que reanimar. Después le agarró un virus y casi se muere», agrega. Como contracara de ese malestar, sintió contención.

«Me sentí muy acompañada por las mamás, por los enfermeros y los doctores que estaban ahí para decirme que todo iba a estar bien a pesar de que se me venía el mundo abajo». Esmeralda, mamá.

Jazmín y Elian, de Allen. Foto: Alejandro Carnevale.

Jazmín es de Allen y está internada con su hijo Elian, prematuro, quien cumplió un mes hace unos días y la alegría la desbordaba por los logros de su bebé.

«Él estuvo con covid y quedó con secuelas de de respiratorias. Hasta ayer (jueves) estuvo con oxígeno. Se apagaron las máquinas y quedó respirando por sí solo». Jazmín, mamá.

Nadia conmueve al darle el biberón a su bebé que nació de 30 semanas con apenas 1.120 gramos de peso, en Roca. Se dedica al 100% a los cuidados de su pequeño que la necesita más que nunca. Ella es de Roca, tiene 30 años y el martes recibió el alta de Neonatología.

Nadia alimentando a su bebé. Foto: Alejandro Carnevale.

«Realmente los cuidados en casa son muy estrictos. Hay que protegerlo de muchos virus, bacterias que hay en el entorno. Hay que acordarse de un montón de horarios por sus medicamentos, vitaminas, las tomas de la leche». Nadia, mamá.

Detrás de las innumerables realidades e historias, se sabe que la prematurez es una de las causas más frecuentes de internación en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la primera causa de mortalidad infantil y discapacidad en los primeros años de vida.

Entre los cuidados indispensables, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que dejar que las madres y sus bebés permanezcan juntos podría salvar más de 125.000 vidas.

El contacto inmediato y prolongado piel con piel con uno de los padres y la lactancia materna exclusiva son vitales para los bebés prematuros o de bajo peso. Está comprobado que reduce la mortalidad infantil en un 40%, la hipotermia en más de un 70% y las infecciones graves en un 65%.

Diez de cada 100 bebés en Río Negro son prematuros

Las estadísticas oficiales de Río Negro revelan que de 2020 a 2024 inclusive, nacieron en total 3.594 bebés prematuros en la provincia. El promedio anual de niños en esta condición (antes de las 37 semanas de gestación) fue de 719 niños en ese mismo período.

En los últimos cinco años el porcentaje de bebés nacidos pretérmino osciló entre el 8,6% y el 10,5% de los nacidos vivos por año. En promedio, esto significa que fueron el 9,93% por año, según el análisis de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Provincial.

Foto: Alejandro Carnevale.

Además, por año nacieron entre 16 y 35 bebés con peso extremadamente bajo, menos de 1.000 gramos, siendo el año con mayor cantidad el 2020 (35 niños de menos de un kilo al nacer, un 0.43% del total de nacidos vivos en Río Negro).

Día del Prematuro: cifras, riesgos y secuelas

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los bebés prematuros no alcanzan el peso adecuado, están expuestos a enfermarse y requieren de atención especializada para sobrevivir, crecer y desarrollarse con salud. Una proporción de ellos muere o presentan complicaciones que pueden dejar secuelas.

El libro “El niño que fue prematuro” publicado por la Fundación Garrahan, explica que la mortalidad neonatal en Argentina se redujo a la mitad en los últimos 20 años. En el año 2000 morían el 50% de los bebés nacidos con un peso inferior a 1.500 gramos, en 2012, cerca del 35%.

Además del mayor riesgo de mortalidad, son propensos a complicaciones como discapacidad, que puede estar asociada a lesiones cerebrales durante el parto, a infecciones bacterianas graves, a retinopatía de la prematuridad; o vinculada a enfermedades congénitas.

Dos líneas de acción son fundamentales: por un lado, trabajar en la prevención de los nacimientos prematuros y por otro, garantizar la atención de calidad y derechos que requieren luego de nacer.

Día del Prematuro: actividades en todos los hospitales

El Ministerio de Salud de Río Negro adhiere a la Semana del Prematuro con iniciativas en los distintos hospitales hasta el miércoles 19 de noviembre.

Equipo de Neonatología en el López Lima de Roca. Foto: Alejandro Carnevale.

El Hospital de Roca realizó actividades destinadas a profesionales de la salud y la comunidad sobre el acompañamiento a los prematuros, en el servicio de Neonatología. Hasta el viernes, se abordaron los temas: contacto piel a piel, importancia y beneficios de la leche humana, RCP para padres, masaje infantil, estimulación ATVV (auditiva, táctil, visual y vestibular) y estimulación orolinguofacial en la internación neonatal.

El Hospital de Bariloche realiza jornadas de capacitación con el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, desde hoy hasta mañana martes inclusive de 8 a 14 en el aula magna. El encuentro cuenta con la participación de destacados profesionales y abordará la nutrición, lactancia, intervenciones tempranas y seguimiento neonatal.

Por su parte, el Hospital de Viedma realizará este miércoles 19 una actividad abierta a la comunidad sobre RCP, sueño seguro en recién nacidos y lactantes en el aula de capacitación.