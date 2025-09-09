Día del Maestro: ¿es feriado el próximo jueves 11 de septiembre 2025?

A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, varios se preguntan si septiembre 2025 tiene feriados y qué pasa con el Día del Maestro. Junto al Día del Estudiante, se trata jornadas que tienden a ser disfrutadas por estudiantes y personal de educación, fechas claves del noveno mes del año. Acá te dejamos los detalles.

Feriados: qué pasará con el Día del Maestro en septiembre 2025

El 11 de septiembre 2025 se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles, ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

Del mismo modo, el Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos, ya que se celebra en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos. En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

Cuándo es el próximo feriado nacional en 2025

De acuerdo con el calendario oficial, y más allá de las dos fechas mencionadas, septiembre 2025 no tiene feriados nacionales. El próximo feriado, el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque en los últimos días el Gobierno Nacional lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.

Los feriados 2025 en Argentina