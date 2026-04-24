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Economía

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 24 de abril 2026

La City porteña define los valores de cierre para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en la última rueda de la semana. Un análisis de las pizarras ante la mirada atenta del Banco Central.

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Redacción

Por Redacción

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 24 de abril 2026.-

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 24 de abril 2026.-

Dólar oficial hoy: en la apertura de este viernes 24 de abril 2026, el mercado cambiario argentino transita una jornada de definiciones técnicas. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones reflejan una notable estabilidad, producto de la convergencia entre la liquidación de divisas del sector agroexportador y una demanda controlada en el segmento mayorista.

El comportamiento del dólar oficial se mantiene como la referencia central para los contratos de futuros, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL operan como válvulas de escape para la dolarización de carteras privadas en un clima de cautela inversora.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 24 de abril 2026

En la apertura de este viernes 24 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

  • $1.360 para la compra
  • $1.410 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 24 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCOAPERTURA
CompraVenta
Banco Galicia13601410
Banco Nación13601410
Banco ICBC13651420
Banco BBVA13651415
Banco Supervielle13681418
Banco Ciudad de Bs As13451405
Banco Patagonia13551405
Banco Hipotecario13651405
Banco Santander13651415
Banco Credicoop13601410
Banco Macro13651420
Banco Piano13601415
Banco BPN13551425

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 24 de abril 2026

El dólar oficial inicia su última sesión semanal en el Banco Nación (BNA) a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta. Este leve ajuste acumulado en los últimos días responde a la estrategia de deslizamiento programado que busca evitar distorsiones en la balanza comercial.

Como consecuencia, el dólar tarjeta se posiciona en los:

$1.839,50

Se consolida así como la cotización más alta del sistema financiero. Según los reportes de transparencia del BNA, este valor del dólar oficial minorista sigue actuando como un ancla para las expectativas de precios en el mercado de bienes y servicios.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 24 de abril 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza esta mañana a:

  • $1.430.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

  • $1.490, siendo la herramienta predilecta para el movimiento de divisas corporativas.

La estabilidad del dólar MEP y el dólar CCL en este cierre de semana es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la vigencia de tasas de interés que mantienen el atractivo de los instrumentos en moneda local.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: viernes 24 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue arranca el viernes 24 de abril 2026 a:

  • $1.400 para la compra.
  • $1.420 para la venta.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se sitúa apenas por encima del 0,8%, un nivel que los analistas oficiales destacan como una señal de previsibilidad macroeconómica.

Al igual que sucede con el dólar MEP, la reducida volatilidad del informal en la City porteña sugiere una ausencia de presiones especulativas, permitiendo que la rueda financiera concluya sin los sobresaltos habituales de los fines de mes.


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Dólar oficial hoy: en la apertura de este viernes 24 de abril 2026, el mercado cambiario argentino transita una jornada de definiciones técnicas. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones reflejan una notable estabilidad, producto de la convergencia entre la liquidación de divisas del sector agroexportador y una demanda controlada en el segmento mayorista.

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