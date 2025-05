Diario RÍO NEGRO cumple 113 años en la Patagonia

Diario RÍO NEGRO cumplió 113 años. Como se verá en un video institucional que acompañará los saludos por el nuevo aniversario, la línea de tiempo de vida del Diario está plagada de innovaciones y adherida a un compromiso inalterable con el periodismo riguroso, preciso y confiable. Este 2025 no será la excepción: desde abril está en línea RÍO NEGRO Streaming, un canal de producciones audiovisuales en vivo que se suma al resto de las plataformas en las que nos conectamos con nuestra comunidad. La fecha, también, es una buena excusa para celebrar el liderazgo en audiencias en toda la Patagonia.

Desde su primera edición, del 1º de mayo de 1912, Diario RÍO NEGRO fue testigo principal de los grandes procesos políticos, sociales y culturales que marcaron la historia de la región. A lo largo de ese recorrido, y atravesando transformaciones tecnológicas, mantuvo su compromiso constante con el periodismo de calidad, el respeto por los derechos fundamentales y una mirada crítica frente al poder. Esa vocación por informar con independencia ha sido clave para fomentar una ciudadanía activa y contribuir al fortalecimiento de la democracia.

Ante los nuevos desafíos que enfrenta el periodismo regional y mundial, donde amenazan la desinformación y las fake news, el medio alcanzó un hito que sigue cobrando relevancia por ser uno de los primeros de Argentina en validar sus prácticas y procesos periodísticos bajo la norma internacional CWA 17493.

(Foto: Cecilia Maletti)

La certificación otorgada en octubre de 2024 por Journalism Trust Intiative (JTI, las siglas de Programa de Periodismo de Confianza), la iniciativa que tiene el respaldo de Reporteros Sin Fronteras, evalúa y certifica a los medios por ofrecer a sus audiencias altos niveles de transparencia, responsabilidad y ética en sus producciones periodísticas.

En la era actual, donde combatir las fake news es un desafío diario, nuestra obligación como informadores se mantiene intacta: contamos hechos con evidencia y pruebas, asegurando que somos una fuente de confianza para nuestros lectores.

Con el objetivo de seguir adaptándonos a las transformaciones digitales y de sostener el prestigio que caracterizan a Diario RÍO NEGRO, podemos contar que durante el primer trimestre de 2025 el medio consiguió niveles récord de audiencia digital y que alcanzamos 1,46 millones de seguidores en redes sociales.

Se trata de un logro que celebramos con nuestras audiencias que nos eligen día a día en las distintas plataformas, desde de la edición impresa diaria con ocho suplementos semanales hasta las redes sociales, y que demuestran los esfuerzos de todos los equipos que forman parte del medio. También son el reflejo de los cambios estructurales implementados en nuestra Redacción a finales de 2023 que se orientaron a ofrecer más y mejores contenidos.

(Foto: Andrés Maripe)

La modernización de nuestras estructuras nos permitió adaptar las producciones periodísticas a las necesidades de la audiencia, con el compromiso inalterable por la información.

Además, este año ampliamos la grilla de RÍO NEGRO RADIO con 11 horas de aire de lunes a viernes (y 2 horas más semanales). También renovamos nuestra propuesta anual de eventos y campañas especiales.

En este contexto desafiante y para sostener el liderazgo informativo en la Patagonia fue que lanzamos RÍO NEGRO Streaming, una nueva plataforma que respeta nuestro tradicional espíritu innovador, el mismo que ha definido nuestra esencia a lo largo de más de un siglo.

El video en vivo

Nuestro nuevo canal de streaming nació en respuesta a la creciente demanda de contenidos multimedia de nuestra audiencia y con el mismo objetivo de brindar producciones periodísticas originales y de calidad que enriquezcan la experiencia informativa de nuestros lectores.

Esta nueva herramienta no solo amplía nuestro alcance para comunicar, sino que también nos permite conectar de manera más cercana con nuestras audiencias, ofreciendo una variedad de programas en vivo, análisis y coberturas exclusivas que reflejan el pulso de nuestra región. No es solo un canal de información, también ofrece a los espectadores la posibilidad de interactuar en tiempo real a través de chats en vivo y redes sociales, creando un espacio donde las opiniones de la audiencia pueden ser alzadas y discutidas.

Además de informar, buscamos involucrar a nuestra comunidad en un diálogo abierto y constructivo sobre los asuntos que nos conciernen a todos. Nuestra programación incluirá documentales, reportajes especiales y segmentos que abarcarán temas locales, culturales y sociales, asegurando que haya producciones diversas.

En paralelo a nuestro principal canal en YouTube, que reúne una comunidad de 111.000 suscriptores, RÍO NEGRO Streaming transmite toda la programación de nuestra radio que se produce desde Neuquén (próximamente desde Roca), así como nuestros eventos originales. Además, pronto se sumará nueva programación donde se podrá encontrar análisis, entrevistas, entretenimiento y conocer todos los rincones de la Patagonia, en vivo o a demanda.

Hoy contamos con la participación de expertos, analistas y figuras relevantes de nuestra comunidad, que participan para ofrecer perspectivas únicas sobre los temas de la agenda diaria, garantizando un enfoque diverso y enriquecedor en nuestras coberturas.

Nuestro canal también se convertirá en el escenario para eventos en vivo, tales como debates, foros y encuentros comunitarios, donde invitaremos a la audiencia a participar y contribuir a los diálogos sobre temas que atraviesan a nuestra sociedad.

Este esfuerzo involucró a todos los equipos que formamos parte de Diario RÍO NEGRO, con el desafío de honrar el legado de 113 años y el compromiso de continuar siendo un referente de prestigio en la Patagonia y el país.

Innovar desde el prestigio y el compromiso con las audiencias

Por Federico Aringoli

El 1 de mayo no es una fecha más para los que hacemos Diario RÍO NEGRO. Es el día en que celebramos nuestro nacimiento, en 1912, y también es el compromiso que asumimos desde entonces con nuestras lectores: contar lo que pasa, interpretar la realidad y contribuir a una sociedad más informada y participativa.

Fuimos, somos y seremos testigos de los cambios que marcaron y marcarán a la Patagonia y al país. Nos sostenemos sobre una línea editorial basada en el respeto por la verdad, el trabajo riguroso y la defensa de los valores democráticos.

Esa identidad no cambió. Pero sí cambiamos la forma de trabajar para estar a la altura de los tiempos que corren, donde la inteligencia artificial amanece una nueva para las relaciones sociales.

Es por eso que seguimos profundizando un extenso proceso de transformación. Reorganizamos nuestros equipos para adoptar una lógica “digital first”, lo que nos permitió optimizar flujos de trabajo, priorizar la producción de contenidos para nuestras plataformas y, sobre todo, responder con agilidad a las necesidades de nuestras audiencias. Lo hicimos en sintonía con las tendencias de la industria de medios en el mundo, donde el liderazgo no se mide solo por tradición, sino también por capacidad de adaptación y alcance.

Hoy trabajamos con equipos más versátiles, capacitados en herramientas clave como análisis de audiencias, edición multiplataforma y narrativas visuales, lo que nos permite construir una propuesta de valor sólida para nuestras lectores.

Y podemos decir que lo hicimos sin descuidar la tradición impresa, que sigue siendo una pieza central de nuestra identidad y que tiene mucho tiempo más para seguir contando historias, llevar información, entretenimiento y análisis a cada punto de la región.

Entendemos que prestigio no es solamente un pasado consolidado: es también liderazgo. Y hoy, en un mundo digital, liderar es llegar, conectar y permanecer. Sin audiencia no hay calidad posible, y sin calidad no hay un proyecto periodístico perdurable.

Gracias a quienes hacen posible Diario RÍO NEGRO todos los días. Gracias a quienes nos eligen.