La muerte de dos judiciales impacta en Río Negro: decretan asueto en la UNCo de Roca y en tribunales de Regina

La trágica muerte de Yanet Daiana Amarilla Alba y Diego Antú Diaz conmocionó a todo el Alto Valle de Río Negro. Ambos, trabajadores del Poder Judicial de Villa Regina, murieron tras sufrir un grave accidente en Cervantes.

Luego de conocerse el lamentable hecho, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales lanzaron comunicados para informar el cese de actividades por duelo.

Decretan dos días de asueto en la UNCo de Roca: el comunicado

Mediante un comunicado oficial, la Universidad Nacional del Comahue informó que las víctimas fatales del trágico accidente en Cervantes eran «estudiantes de la carrera de Abogacía» de la sede ubicada en la ciudad de Roca.

En este sentido expresaron: «La comunidad educativa de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales (FADECS) lamenta profundamente la irreparable pérdida de dos de sus estudiantes

avanzados de la carrera». Detallaron que el «fatal y doloroso desenlace» se produjo a raíz de un accidente mientras «los jóvenes se dirigían a su lugar de trabajo en la localidad de Villa Regina».

«Frente a tan trágico acontecimiento, es un deber insoslayable de esta Institución acompañar a sus familiares, amigos, compañeros de cursada y docentes en este momento de profundo pesar y recogimiento», remarcaron y en este sentido informaron que consideran necesario «suspender las actividades académicas para permitir que la comunidad universitaria pueda procesar esta dolora pérdida».

Desde la Universidad indicaron que se dispuso decretar asueto académico en todas las dependencias de la Facultad este martes 10 de marzo a partir de las 13 y el miércoles 11 de marzo durante todo el día, «estableciendo la suspensión total de clases en señal de respeto y duelo».

Asueto en el Poder Judicial de Regina

Por otra parte quien también se sumó a la medida fue el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La presidencia del STJ dispuso asueto con suspensión de términos por este martes en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.

«El Poder Judicial expresa su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada», remarca el comunicado oficial publicado.