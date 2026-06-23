Tragedia en La Pampa: cuatro hermanas murieron al caer con su camioneta en Bajo Giuliani, hay una sola sobreviviente

Un fatal accidente vial conmociona a la provincia de La Pampa. Cuatro mujeres murieron ahogadas este lunes por la tarde luego de que la camioneta en la que viajaban despistara, pasara de largo en un peligroso cruce de rutas y terminara completamente sumergida en el cuenco de agua del Bajo Giuliani.

Según confirmaron fuentes oficiales a El Diario de La Pampa, las cuatro víctimas fatales eran hermanas, de apellido Sosa, y estaban domiciliadas en la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Cuatro hermanas murieron en La Pampa tras un accidente vial: qué se sabe

El siniestro ocurrió al caer la tarde, cuando las cinco ocupantes viajaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport. El vehículo circulaba por la Ruta Provincial N° 14 y, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional N° 35, continuó su marcha en línea recta.

El rodado atravesó la calzada, rompió el guardarraíl y cayó de lleno en la profunda hondonada de agua que bordea la banquina.

De acuerdo con los primeros peritajes, el desconocimiento del terreno habría sido un factor determinante en el fatal desenlace. Sin embargo, vecinos y conductores habituales volvieron a poner el foco en una deficiencia estructural histórica del sector: la falta de iluminación adecuada en ese cruce.

La escasa visibilidad del atardecer, sumada a la total oscuridad de la encrucijada, convirtieron al lugar en una trampa letal. Se trata de un punto crítico de la red vial pampeana donde ya se han registrado numerosos siniestros en el pasado.

Dramático rescate de los buzos tácticos: cómo fue el operativo

La conductora del rodado fue la única que logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la desesperación. Tras ser asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en un severo estado de shock, la mujer alertó a las autoridades que dentro del vehículo sumergido quedaban sus cuatro hermanas.

A partir de su desgarrador testimonio, personal de Bomberos, la Policía de La Pampa y buzos tácticos iniciaron un dramático operativo de búsqueda en el habitáculo. Bajo condiciones climáticas extremas por el frío y la cerrada oscuridad, los rescatistas lograron localizar los cuerpos de las cuatro acompañantes atrapadas, confirmando el trágico saldo.

El tránsito sobre la Ruta 35 permaneció completamente interrumpido durante horas, con desvíos coordinados desde los accesos a Santa Rosa y Toay. En la escena trabajaron peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y autoridades judiciales para intentar determinar las responsabilidades del hecho que mantiene en vilo a la región.