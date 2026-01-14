El adiós a Rupestre, la puma que reveló la vida salvaje de la Patagonia al mundo

«Hoy despedimos a Rupestre. Una puma icónica de Torres del Paine, protagonista silenciosa de múltiples registros y documentales que permitieron mostrar al mundo la vida del puma en Patagonia con respeto y profundidad».

Las palabras de Gastón Barraza Fuentes brotan desde el dolor. El médico veterinario, guía certificado y safari de pumas en las Torres del Paine dio la noticia hace un día, cuando se confirmaba la partida del icónico animal.

«No hizo falta decir nada: la sensación fue inmediata y compartida, como si todos entendiéramos lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, se confirmó su muerte», explicó el veterinario en sus redes sociales. Fue por causas naturales.

El triste suceso ocurrió el lunes en el parque de la Patagonia chilena donde ella habitaba. Algunos testigos la vieron desplomarse y toda una vida compartida junto a los trabajadores que la admiraban a diario, se desmoronó.

«Hoy la Patagonia está un poco más huérfana. Un silencio nuevo donde antes había respiración y huellas grandes». Homenaje de «Wild Frames».

La cara de Rupestre dio la vuelta al mundo: no solo la capturaron con sus cámaras cientos de fotógrafos que llegaron hasta la región de Magallanes, sino que la felina fue protagonista en series y documentales. Un episodio de «Predators” de Netflix y «Dinasty II» de la BBC Earth contaron con su imponente presencia, que quedó inmortalizada en la pantalla para visibilizar el rol clave de su especie en el ecosistema patagónico.

«No era “un puma”.

Era Rupestre.

La que cruzaba ríos helados con la cabeza en alto.

La que enseñó a sus crías a saltar alambrados sin rozarlos.

La que varias veces miró fijo desde la ladera, como diciendo: ´Esta soy yo y este es mi hogar´».

De esta manera, una organización especializada en observación de pumas y fauna patagónica «Wild Frames» le brindó un emotivo homenaje y aprovechó la ocasión para dejar un mensaje concientizador.

Para esta institución, con cada muerte lo que se pierden no son solo animales, sino la posibilidad de que aún existan lugares donde «la vida salvaje pueda ser, sin pedir permiso». Su partida invita a recordarla, valorando y luchando por «conservar los frágiles y hermosos ecosistemas patagónicos», plantearon.

Quién fue la puma Rupestre

«Rupestre no fue solo una imagen poderosa: fue una hembra clave para la población del sector. A través de sus crías, su territorio y su comportamiento, ayudó a sostener y expandir una de las historias de conservación más importantes del parque», planteó el veterinario, Gastón.

La puma siempre perteneció a la vida silvestre, aún así su presencia enseñó, inspiró y cambió la forma en que muchas personas entendieron a este depredador indomable y feroz.

Entre los hitos de su paso por este mundo, quienes fueron testigos de su vida aseguran que sacó adelante a sus cachorros, contra todo pronóstico. Además, Rupestre tuvo un rol fundamental en la expansión de la población de pumas en su casa, el parque Torres de Paine. Varias generaciones de cachorros provienen de su vientre y fortalecen ahora el equilibrio natural de la región.

Con un video en su homenaje, los que tuvieron el privilegio de observarla en sus días más felices, la despidieron. «Gracias por lo que dejaste», cerró el safari de pumas con inmenso dolor.

Dónde queda el parque donde vivía la puma Rupestre

Torres del Paine es un icónico Parque Nacional en la Patagonia chilena, ubicado en la región de Magallanes. Reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco y declarado una de las maravillas naturales del mundo, es famoso por sus imponentes torres de granito, glaciares, lagos y fauna.

Ciertos picos resaltan en el mapa y son reconocidos como el «Paine Grande» y los «Cuernos del Paine». Es un destino muy elegido por turistas a nivel internacional, óptimo para realizar actividades como trekking y ecoturismo.