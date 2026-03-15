Domingo de lluvia y ráfagas de 78 km/h: a qué hora llega el agua al Alto Valle este 15 de marzo
El cierre del fin de semana será bajo la lluvia en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas que rozarán los 80 km/h y una alta probabilidad de lluvias que se intensificarán hacia el final del día.
Este domingo 15 de marzo, el Alto Valle se despide de la calma. Un sistema de baja presión se instaló sobre el norte de la Patagonia, generando una jornada marcada por la humedad, el cielo cubierto y, fundamentalmente, una fuerte inestabilidad.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día de escasa amplitud térmica, con una mínima de 19°C y una máxima que apenas llegará a los 21°C.
Cronograma de inestabilidad: ¿Cuándo se complica el domingo?
Para quienes necesiten circular o realizar actividades básicas, estos son los horarios y factores clave para hoy.
El cielo permanecerá nublado con lloviznas intermitentes. La visibilidad ya se encuentra reducida por la humedad y el polvo en suspensión que trae el viento previo.
A partir de las 16:00, la probabilidad de lluvias sube al 70%. Es en este periodo donde las condiciones se profundizarán, con precipitaciones más constantes y el ingreso de las ráfagas más fuertes.
Se esperan ráfagas que oscilarán entre los 51 y 78 km/h. Esta intensidad es capaz de derribar ramas, cartelería y afectar seriamente la estabilidad de vehículos en ruta.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar