Domingo de lluvia, viento e inestabilidad en Río Negro: Cómo estará el clima en el Alto Valle
Un sistema frontal ingresará durante el fin de semana en la región y provocará lluvias, nevadas en la cordillera y períodos de viento e inestabilidad en gran parte de Río Negro.
Este domingo se viene un día fresco en el norte de la Patagonia. El cambio de condiciones marcará un descenso de la temperatura en los próximos días y la posibilidad de tormentas en algunas zonas.
Según el pronóstico de la Autoridad interjurisdiccional de Cuencas, el domingo estará caracterizado por cielo inestable, ráfagas de viento y probabilidad de precipitaciones, con condiciones variables entre la cordillera, los valles, la meseta y la costa.
Lluvia, viento e inestabilidad en Río Negro
Inestabilidad y viento en el Alto Valle
En General Roca, el domingo se presentará inestable durante el día con una temperatura máxima de 22 °C. Por la noche se esperan lluvias y chaparrones aislados, con una mínima cercana a 10 °C.
El viento soplará del noroeste, con velocidades cercanas a 38 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h.
En Neuquén, la máxima será de 22° mientras que la mínima de 9°. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 45 km/h.
Lluvias en la cordillera
En San Carlos de Bariloche, el ingreso del frente frío traerá lluvias débiles y dispersas durante el día, con una máxima de 12 °C. Hacia la noche el cielo estará mayormente despejado, con una mínima de 5 °C.
Las ráfagas de viento podrían llegar a los 52 km/h.
Costa y Valle Medio con cielo cubierto y ráfagas
En Viedma, el domingo se espera cielo cubierto durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima nocturna de 12 °C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 57 km/h.
En Choele Choel, el día será inestable, con una máxima de 24 °C y mínima de 9 °C. El viento será uno de los protagonistas, con ráfagas de hasta 55 km/h.
Viento en la Región Sur
En Ingeniero Jacobacci, el domingo tendrá cielo despejado durante el día y mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima será de 17 °C y la mínima de 3 °C, aunque el viento soplará con fuerza, con ráfagas cercanas a los 54 km/h.
Cómo seguirá el tiempo
Tras el ingreso del frente frío, el pronóstico indica que continuarán algunos períodos de inestabilidad y viento durante la semana, con temperaturas más bajas en gran parte de la provincia.
El cambio de condiciones marca el final de varios días de calor y abre paso a un período más fresco y variable en Río Negro, con precipitaciones especialmente en la zona cordillerana.
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