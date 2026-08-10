Normalizan el servicio de gas en una ciudad de Neuquén que está rodeada de pozos pero sufre cortes

Rincón de los Sauces, una de las ciudades cabecera del desarrollo de Vaca Muerta, volvió a experimentar cortes en el suministro de gas este fin de semana. Aunque la contingencia fue solucionada, desde el municipio apuntaron contra la reiteración de los inconvenientes y pidieron una solución integral.

Los problemas comenzaron el viernes pasado y se extendieron hasta las últimas horas de la tarde del domingo, según informó el jefe de Gabinete de la localidad, Aldo Trujillo.

El funcionario indicó que las restricciones afectaron el servicio de entre 3.000 y 5.000 familias de la localidad, impactando en los barrios conocidos como Petrolero, Parque Industrial 1, El Alto y otros sectores con conexiones más recientes.

Explicó que los problemas se detectaron en el gas que se recibe desde el volcán Auca Mahuida que forma parte del total del consumo de la ciudad.

La cañería es la cuestión

«Un temporal de nieve y viento blanco en el cerro congeló la cañería, que es muy vieja y de dimensión insuficiente para la capacidad requerida», añadió Trujillo en declaraciones a Radio 7.

Para salir de la emergencia, se dispuso que la demanda fuera atendida por una planta virtual operada por Camuzzi e instalada por Hidenesa, empresa que es de propiedad provincial, a través de cuatro camiones contenedores.

«Sin embargo desde las seis de la mañana hasta la tarde del domingo estuvimos sin gas, momento en el que volvió a ingresar desde las áreas cercanas al volcán que abastecen a la ciudad», detalló.

Si bien aclaró que la provisión fue normalizada, advirtió que las inclemencias del tiempo en la zona del cerro continúan, por lo que los problemas podrían volver a presentarse si las condiciones se mantienen o empeoran.

Explicó que Rincón de los Sauces recibe entre 70.000 y 80.000 metros cúbicos diarios desde el volcán, mientras que desde El Portón y Filo Morado llegan entre 100.000 y 120.000 metros cúbicos.

Por esta razón al caer la provisión desde Auca Mahuida, la presión de casi toda la localidad se ve afectada.

«Esto siempre ocurrió»

La crisis también derivó en otras decisiones extraordinarias. Por ejemplo, el funcionario indicó que el viernes Hidenesa y el ministerio de Educación ordenaron que se apagaran las calderas de cerca de 20 escuelas para preservar el suministro durante el fin de semana. «Entre el domingo a última hora y hoy se ponían en marcha nuevamente para dar clases», precisó.

Trujillo aseguró que en los 45 años que lleva viviendo en la ciudad este tipo de inconvenientes «siempre ocurrió».

El jefe de Gabinete municipal graficó la situación al señalar que desde hace más de dos años que Hidenesa «no otorga nuevas altas ni amplía la red porque no hay capacidad técnica suficiente en el sistema».

Expectativas por la concreción de las obras

La posible solución, estimó, requeriría de un importante volumen de inversiones. En la actualidad la cañería de 34 kilómetros que conecta la zona de Auca Mahuida con la planta de distribución de Chivato y Rincón de los Sauces es de dos pulgadas y media, cuando se necesita un ducto de seis pulgadas.

«Desde la propia empresa Hidenesa nos indicaron que la limitación no es de producción en la planta, sino del diámetro del gasoducto de transporte», sostuvo y añadió: «Sabemos que las empresas productoras, el Gobierno provincial y el gremio petrolero están en conversaciones para solucionar el tema. Ojalá las obras se concreten para el año que viene».