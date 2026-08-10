El Indec revelará el dato de inflación de julio 2026 este jueves 13: las expectativas del mercado y el antecedente de CABA

Este jueves 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá el informe correspondiente a la inflación de julio 2026. El gobierno de Javier Milei espera con gran expectativa este nuevo relevamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que busca mantenerlo por debajo del 2%. Mientras tanto, el mercado proyecta un leve salto y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya anticiparon una cifra desalentadora.

El último dato de IPC de junio fue de 1,9%, siendo así el primero en empezar con «1» desde agosto de 2025. De ahí en más, la inflación había acelerado hasta tocar un techo de 3,4% en marzo de este año. Por este motivo, julio se volvió crucial para la administración libertaria, ya que buscan mantener la tendencia decreciente dado a que en la hoja de ruta del presidente “la inflación empezará con 0 en agosto de este año”.

Inflación: las mediciones de variación de precios de las consultoras privadas en julio 2026

Las proyecciones privadas para el cierre de julio anticipan una estabilidad de precios casi idéntica a la de junio, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado entre el 1,9% y el 2,1%.

Los factores que impidieron perforar la cifra del mes previo se concentraron en las vacaciones de invierno -que impulsaron el rubro de recreación y ocio-, los ajustes en servicios regulados y subas en alimentos clave como carnes, lácteos y panificados (que promediaron un 1,9%). A esto se sumaron incrementos por encima del nivel general en educación, salud y vivienda.

A pesar de las dispersiones entre consultoras, la tendencia se mantuvo acotada:

Analytica: 1,9%

1,9% EconViews: 2,0%

2,0% EcoGo / Fundación Libertad y Progreso: 2,1%

2,1% Equilibra: remarcó que la inflación núcleo continuó perforando el piso del 2%, mientras que Regulados y Estacionales lideraron las subas.

Mientras tanto, las conclusiones que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio que publicó este jueves el Banco Central indican ha optimismo en que se mantendrá la estabilidad de precios y cambiaria.

En esta oportunidad participaron de la encuesta 33 consultoras y centros de investigación y 12 instituciones financieras. Los datos fueron recogidos entre el 29 y el 31 de julio.

Para el promedio de las encuestadas, la inflación de julio fue de 2%, con lo cual se habría detenido el proceso de desinflación, aunque en un nivel acotado.

Asimismo, para los próximos meses se espera que el costo de vida tenga variaciones entre 1,6% y 1,8%. De esta forma, para todo 2026 se calcula una inflación de 29,8% y para los próximos doce meses de 21,8%.

De cuánto fue la inflación en CABA en julio 2026

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses de 2026. El dato fue publicado este viernes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Según el informe compartido por el Instituto, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2%, lo que se traduce en 1,4 puntos porcentuales por encima de junio que fue del 32,6%.

La inflación en territorio porteño escaló en julio 1,1 puntos porcentuales frente a junio que fue del 1,8%. De esta manera rompió la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC de abril, que había llevado a quebrar el 2% después de nueve meses.

El reporte del organismo estadístico reveló que la variación de julio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre los aumentos se destaca la suba de 5,3% en Restaurantes y Hoteles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA. Según los especialistas, el incremento fue «resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos».

on el mayor peso de los sectores vinculados al consumo en vacaciones de invierno, sobresale la fuerte aceleración de precios en CABA que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Indec.