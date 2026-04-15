Grave choque en Allen: un joven está en terapia intensiva tras impactar con su moto contra una camioneta

El joven está internado en el hospital Francisco López Lima de Roca. Foto: gentileza.

Un grave siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 14 en la rotonda ubicada en la intersección de las calles Irigoyen y J. M. de Rosas, y dejó como saldo a un joven de 21 años con heridas de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a una camioneta Ford Ranger doble cabina, conducida por un hombre de 45 años, que circulaba por calle Rosas en sentido norte-sur. Al llegar al cruce con Irigoyen, colisionó contra una motocicleta Motomel 150 cc que era manejada por el joven, quien transitaba de este a oeste.

Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia en código rojo al hospital Hospital Francisco López Lima.

De acuerdo a las primeras informaciones médicas, el joven ingresó directamente al servicio de tomografía con un presunto traumatismo de cráneo y luego fue derivado a terapia intensiva, donde permanece internado.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras que la fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones por lesiones en una primera instancia para determinar las responsabilidades del hecho.