Grave choque en Allen: un joven está en terapia intensiva tras impactar con su moto contra una camioneta
El conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia en código rojo al hospital Hospital Francisco López Lima.
Un grave siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 14 en la rotonda ubicada en la intersección de las calles Irigoyen y J. M. de Rosas, y dejó como saldo a un joven de 21 años con heridas de gravedad.
Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a una camioneta Ford Ranger doble cabina, conducida por un hombre de 45 años, que circulaba por calle Rosas en sentido norte-sur. Al llegar al cruce con Irigoyen, colisionó contra una motocicleta Motomel 150 cc que era manejada por el joven, quien transitaba de este a oeste.
Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia en código rojo al hospital Hospital Francisco López Lima.
De acuerdo a las primeras informaciones médicas, el joven ingresó directamente al servicio de tomografía con un presunto traumatismo de cráneo y luego fue derivado a terapia intensiva, donde permanece internado.
En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, mientras que la fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones por lesiones en una primera instancia para determinar las responsabilidades del hecho.
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