Dos jóvenes heridos tras chocar en moto contra el guardarraíl de la Ruta 22: fueron derivados a Regina

Durante la madrugada de este viernes se registró un grave choque sobre la Ruta Nacional 22 que dejó como resultados dos jóvenes heridos. Fuentes policiales confirmaron que los chicos iban a bordo de una moto e impactaron contra un guardarrail a la altura del kartódromo. Ambos fueron derivados al hospital de Regina.

Choque en la Ruta 22: que pasó y qué se sabe de los jóvenes heridos

Según la información brindada a Diario RÍO NEGRO el siniestro ocurrió minutos antes de las 6 en el kilómetro 1136 de la Ruta 22, en el sector denominado El Kartódromo. Los efectivos arribaron al sitio tras recibir un llamado y pudieron constatar que el protagonista del choque era una moto ocupada por dos jóvenes de 22 años.

Si bien aún se intenta esclarecer la modalidad del choque, se pudo determinar que el conductor perdió el control de la moto y terminó impactando contra el guardarraíl central de la Ruta 22. Como resultado del choque, ambos cayeron sobre la «isleta» que divide los carriles.

Debido a las lesiones que presentaban, los jóvenes fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital de Villa Regina donde se esperaban que fueran asistidos. Informaron que ambos se encontraban conscientes, pero desconocían la gravedad de sus heridas.