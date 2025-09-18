Dos niños se quemaron jugando con alcohol y un encendedor y fueron trasladados en código rojo a Roca

Un grave accidente ocurrió este jueves en Allen. Dos niños de 1 y 4 años resultaron heridos con quemaduras mientras jugaban con alcohol y un encendedor. Ambos fueron trasladados en código rojo a Roca. Qué se sabe de su estado de salud.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO a través de fuentes sanitarias, las víctimas fueron llevadas en principio al hospital de Allen por sus padres.

Allí, reportaron que los niños estaban manipulando alcohol y un encendedor y que esto desencadenó las graves quemaduras que presentaban.

Dado a la gravedad de las heridas se activó un protocolo de emergencia para derivarlos a Roca. Los dos fueron trasladados en dos ambulancias escoltadas por la Policía sobre la Ruta 65.

Cuál es el estado de los niños de Allen que se quemaron con alcohol y un encendedor

El más pequeño se llevó la peor parte, ya que aproximadamente el 35% de su cuerpo resultó con quemaduras. Mientras tanto, el fuego afectó el 15% de la superficie corporal del más grande.

Por otra parte, informaron que ninguno tiene comprometido su sistema respiratorio. Los dos se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital de Roca.